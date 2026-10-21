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Ασβεστάς: «Πιθανή η δίωξη σε Λιόλιο για εγκληματική οργάνωση-Ποιοι οι κατηγορούμενοι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πιθανή η δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου. Εντάλματα σύλληψης για Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Πηλοΐδη, Κορομηλά και Μαυραγάνη.

Πολύ βαριές κατηγορίες, για κακουργήματα, αντιμετωπίζουν ο Βαγγέλης Λιόλιος, διαιτητές, μέλη της ΚΕΔ αλλά και ένας στενός του συνεργάτης, όπως αποκάλυψε ο Άρης Ασβεστάς στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Θα είναι βαριά η δίωξη, για δωροδοκία/δωροληψία, μιλάμε για κακούργημα. Είναι πολύ πιθανό να ασκηθεί δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Ακούγεται ότι έχουν βρεθεί χρήματα σε λογαριασμούς που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, οπότε ίσως γίνει ακόμη πιο επιβαρυντικό το κατηγορητήριο», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε τα ονόματα των υπολοίπων πέντε ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες και έχει κινηθεί η διαδικασία προσαγωγής τους. Πρόκειται για δύο διαιτητές, τη διεθνή (στην Ευρωλίγκα μάλιστα) διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον Πέτρο Παπαπέτρου που πριν λίγους μήνες αποσύρθηκε λόγω ηλικίας, δύο στελέχη της ΚΕΔ (και πρώην διαιτητές), τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αλλά και τον Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος δεν έχει θεσμικό ρόλο στην ΕΟΚ αλλά είναι στενός φίλος και επιχειρηματικός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου.

H διαδικασία κινήθηκε μετά από μαρτυρίες, καταγγελίες και κατάθεση γραπτών μηνυμάτων από ανθρώπους του μπάσκετ, διαιτητές και παράγοντες. Εφόσον γίνουν οι προσαγωγές, οι προσαχθέντες θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους καταθέσεις ενώπιον των αρχών και εν συνεχεία θα αποφασιστεί αν θα παραμείνουν υπό κράτηση ή όχι.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media. «Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε… Χα! Δεν ρωτάγατε. Μια ήττα κι αυτή αν θέλω τώρα την ανατρέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο!», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: sport-fm.gr

 

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