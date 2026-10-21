Ντάλσιο: Η πολύ ανώτερη Μπενφίκα, η Ομόνοια που μπορεί να κάνει την έκπληξη και ο παίκτης που ξεχωρίζει

Σαφές προβάδισμα στη Μπενφίκα, αλλά και «καμπανάκι» για την επικινδυνότητας της Ομόνοιας στο ΓΣΠ, έδωσε ο μέσος του ΑΠΟΕΛ, Ντάλσιο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πορτογαλική «abola» ενόψει της αυριανής ευρωπαϊκής τους «μάχης».

Πώς πάνε τα πράγματα στην Κύπρο; «Είμαι χαρούμενος εδώ. Τα πράγματα πάνε καλά, ο σύλλογος με υποδέχθηκε πολύ θερμά και νιώθω σαν στο σπίτι μου. Ο ΑΠΟΕΛ μού έχει προσφέρει τα πάντα!».

Και η ζωή στην Κύπρο; Μοιάζει με τη ζωή στην Πορτογαλία; «Είναι ήρεμα, γαλήνια και ακόμη πιο ασφαλή απ’ ό,τι στην Πορτογαλία. Πολύ πιο ασφαλή. Ζω στη Λευκωσία, η οποία είναι πιο ήσυχη από τις άλλες πόλεις. Η σύζυγός μου και ο γιος μου είναι μαζί μου».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, πώς πάνε τα πράγματα; «Αντιμετωπίσαμε από την αρχή τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί για τον τίτλο και είχαμε άσχημα αποτελέσματα απέναντι στην ΑΕΚ και την Ανόρθωση. Χάσαμε σημαντικούς βαθμούς, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να ανακάμψουμε».

Ο ΑΠΟΕΛ, όπως και η Ομόνοια, αντίπαλος της Μπενφίκα, φαίνεται να είναι ένας από τους σημαντικότερους συλλόγους στην Κύπρο. Ισχύει αυτό; «Ναι. Όταν ήρθα στην Κύπρο, γνώριζα μόνο τον ΑΠΟΕΛ, αλλά υπάρχουν επίσης η Ανόρθωση, η ΑΕΛ Λεμεσού και η Ομόνοια. Τώρα υπάρχουν και η Πάφος, ο Άρης και η ΑΕΚ. Ο Άρης και η Πάφος FC διαθέτουν μεγάλη οικονομική δύναμη».

Η Πάφος έχει τον Νταβίντ Λουίζ: «Ακριβώς. Διαθέτει ένα πολύ δυνατό σύνολο».

Είναι το μεγαλύτερο όνομα στο κυπριακό πρωτάθλημα; Ο σταρ του πρωταθλήματος; «Αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι 39 ετών, αλλά από πλευράς αναγνωρισιμότητας είναι ένας θρύλος. Είναι το μεγαλύτερο όνομα. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος».

Θυμάσαι ακόμη τον αγώνα που έδωσες απέναντι στην Μπενφίκα πριν από δύο χρόνια; «Ήταν ο πρώτος μου αγώνας στο Champions League. Είχα ήδη αγωνιστεί στα προκριματικά των πλέι οφ απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, αλλά είναι διαφορετικό. Ο αγώνας ήταν στην έδρα μας, αν και θα προτιμούσα να είχε γίνει στο γήπεδο της Μπενφίκα, στο Ντα Λουζ. Δυστυχώς, ένας συμπαίκτης μου τραυματίστηκε νωρίς και εγώ δεν ήμουν καν έτοιμος όταν με κάλεσε ο προπονητής. Θυμάμαι να σκέφτομαι: «Εντάξει, τώρα μπαίνω μέσα». Δυστυχώς, χάσαμε, αλλά μου έμεινε η αίσθηση ότι είχα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Champions League, και μάλιστα απέναντι στην Μπενφίκα. Ήταν το φαβορί».

Και τώρα, απέναντι στην Ομόνοια, στο UEFA Europa League, πώς σου φαίνεται ότι μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα για τη Μπενφίκα;

«Ειλικρινά, η Μπενφίκα είναι κατά πολύ ανώτερη. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ρόστερ, μάζα οπαδών... τίποτα. Το πλεονέκτημα της Ομόνοιας είναι ότι στην έδρα της μπορεί πάντα να κάνει την έκπληξη. Οι οπαδοί δεν σταματούν να φωνάζουν, να τραγουδούν, να σπρώχνουν συνέχεια την ομάδα.»

Πρέπει η Μπενφίκα να προετοιμαστεί για μια θερμή ατμόσφαιρα στην Κύπρο;

«Ναι, ναι. Όχι μόνο όσον αφορά τους οπαδούς, αλλά έχει ακόμα ζέστη. Σχεδόν 30 βαθμούς. Είναι μια ζέστη διαφορετική, πιο ξηρή. Αλλά από ό,τι βλέπω, η φετινή Ομόνοια είναι αρκετά διαφορετική από την περσινή, έχασαν αρκετά κομμάτια. Πιστεύω ότι η Μπενφίκα θα ξεπεράσει αυτή τη μονομαχία.»

Ποια είναι τα δυνατά σημεία της Ομόνοιας;

«Τους αρέσει να κυκλοφορούν τη μπάλα και έχουν πολύ γρήγορους παίκτες μπροστά. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να έχει τη μπάλα. Και έχει τον Φαμπιάνο Φρέιτας στο τέρμα, πέρασε από την Πόρτο. Έχει τον κεντρικό αμυντικό Κουλιμπαλί, πολύ δυνατός. Έχει τον Γάλλο επιθετικό Ντιονί, πολύ κινητικό, παρότι είναι πάνω από 30 ετών. Είναι σωματικά δυνατός, καθόλου στατικός, ψάχνει πάντα την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, θα δυσκολέψει τη ζωή της άμυνας της Μπενφίκα. Έχει τον Εβάντρο, που μοιράζει πολύ καλά, κάποιες φορές παίζει ως εξτρέμ, άλλες λειτουργεί ως 10άρι, είναι καλός παίκτης. Για μένα, είναι ο καλύτερος παίκτης τους».

Τι αδυναμίες μπορεί να βρει η Μπενφίκα σε αυτή την Ομόνοια;

«Δεν τους αρέσει να μην έχουν την μπάλα, επομένως για να τους αντιμετωπίσεις πρέπει να έχεις εσύ τη μπάλα. Και η Μπενφίκα είναι μια ομάδα πολύ καλή σε αυτό».