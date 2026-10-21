Σοκ: Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή!

Βαγγέλης Λιόλιος και Ηλίας Κορομηλάς συνελήφθησαν από τις αρχές μετά από ένταλμα που εκδόθηκε από τον εισαγγελέα Αθηνών, για την εγκληματική οργάνωση στο μπάσκετ!

Παράλληλα υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τέσσερα ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Πέτρου Παπαπέτρου (αποσύρθηκε το καλοκαίρι), αλλά και τον παράγοντα του μπάσκετ, Γιώργο Μαυραγάνη, που έχει αντίστοιχο ρόλο, με αυτόν που είχε ο Θωμάς Μητρόπουλος στην… παράγκα του ποδοσφαίρου!

Οι τελευτίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις κατ' οίκον έρευνες των Αρχών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έχει βρεθεί ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό σε σπίτι διαιτητή στην Κατερίνη, το οποίο φτάνει στις 820.000 ευρώ και φυσικά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί! Μάλιστα γίνεται λόγος πρόκειται πως πρόκειται για το σπίτι του Παπαπέτρου.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες στους εμπλεκόμενους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν σε στημένα παιχνίδια και παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες της πρώτης κατηγορίας, ενώ προέκυψαν έπειτα από τρίμηνη εισαγγελική έρευνα του εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολο Γραμμένο.