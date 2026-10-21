Προβληματική διαχείριση…

Ζορίστηκε με τη Νέα Σαλαμίνα στο «σπίτι» του, αλλά βρήκε τον τρόπο για να πανηγυρίσει την 3η φετινή νίκη ο Απόλλωνας. Προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε, όμως έβγαλε αντίδραση και δεν πάτησε την μπανανόφλουδα, κερδίζοντας με 4-2. Είναι πάντως κάτι που πρέπει να λύσει ο Ερνάν Λοσάδα, αφού ήταν το τέταρτο ματς πρωταθλήματος που σκοράρει πρώτος αλλά ισοφαρίζεται. Η αρχή έγινε με την Ανόρθωση (1-1) αλλά στη συνέχεια πήρε τη νίκη με 3-1, ακολούθησε ο αγώνας με τον ΑΠΟΕΛ, (1-0 και 2-1) αλλά εν τέλει έχασε βαθμούς (2-2) και με την Krasava Ε.Ν.Υ., όπου ισοφαρίστηκε και προς το φινάλε κέρδισε με 3-1.

Είναι δηλαδή κάπως προβληματική η διαχείρηση από τους παίκτες που αδικαιολόγητα βάζουν πίεση στον εαυτό τους, δίνοντας «ελπίδες» στον αντίπαλο. Kαι σίγουρα, σε κάποια στιγμή, θα το «πληρώσει».

Στον ορίζοντα είναι η αναμέτρηση με την Καρμιώτισσα (25/10, 17:00), όπου θα λείψει ο Ασουνσάο αλλά μάλλον θα είναι διαθέσιμος ο Σπόλιαριτς.