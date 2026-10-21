Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με το «ieidisis.gr», εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και για άλλα μέλη της ΕΟΚ.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη προέκυψε μετά από μαρτυρίες, καταγγελίες και κατάθεση γραπτών μηνυμάτων από παράγοντες και διαιτητές οι οποίες στοιχειοθετούν την κατηγορία περί χειραγώγησης αγώνων.

Όπως όλα δείχνουν ο ισχυρός άνδρας του ελληνικού μπάσκετ και οι συνεργάτες του θα κληθούν για εξηγήσεις και αυτόματα θα οριστεί δικάσιμος.