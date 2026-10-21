Τα πρώτα σχόλια-φωτιά του Γιαννακόπουλου για τις συλλήψεις: «Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω stories του Instagram μίλησε για τον… σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ και τα εντάλματα σύλληψης για έξι πασίγνωστα πρόσωπα, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να είναι ανάμεσά τους.

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε… Χα! Δεν ρωτάγατε. Μια ήττα κι αυτή αν θέλω τώρα την ανατρέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο!», ανέφερε μεταξύ άλλων.