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Κρίσταλ Πάλας: Δέχεται πιέσεις για να αποσύρει τη μασκότ της, τον λευκοκέφαλο αετό

ΓΗΠΕΔΟ

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Μια οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων καλεί την Κρίσταλ Πάλας να αποσύρει άμεσα τον αμερικανικό φαλακρό αετό που χρησιμοποιεί ως μασκότ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως ένα στάδιο γεμάτο με θορυβώδεις φιλάθλους δεν είναι κατάλληλο μέρος για ζώα.

Η Κρίσταλ Πάλας έχει καθιερώσει την παρουσία ενός ζωντανού αετού ο οποίος πραγματοποιεί πτήσεις στις ημέρες των αγώνων της από το 2010, ωστόσο είναι αρκετά πιθανό από εδώ και πέρα το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό έθιμο που αφορά την ομάδα του ανατολικού Λονδίνου να καταργηθεί.

Και αυτό γιατί με επιστολή της προς τη διευθύνουσα σύμβουλο της Πάλας, Σάρον Λέισι, η οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων) ζήτησε από τον σύλλογο της Premier Leasgue να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον αετό, με το όνομα Phoenix, στα θεάματα πριν από τους αγώνες στο “Σέλχαρστ Παρκ” και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά ζωντανά ζώα ως μασκότ.

“Τα πτηνά μπορεί να τρομάξουν, να αποπροσανατολιστούν και να πανικοβληθούν στο περιβάλλον ενός σταδίου, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό τους όσο και τους φιλάθλους.

Η χρήση τους για θεάματα και ψυχαγωγία και στερεί επίσης από τα ζώα -τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα απέφευγαν τους ανθρώπους- τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τα φυσικά τους ένστικτα, γεγονός που οδηγεί σε απογοήτευση και στρες”, επισημαίνει η οργάνωση.

Σημειώνται πως ένας αετός ονόματι Kayla εκτελούσε αυτό το ρόλο στο γήπεδο της Κρίσταλ Πάλας για δέκα χρόνια και πέθανε το 2020, με τη διάδοχό της, ονόματι Phoenix, να πραγματοποιεί το ντεμπούτο της σε αγώνα εναντίον της Γουέστ Χαμ τον Αύγουστο του 2024.

 

 

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