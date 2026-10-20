CEO EuroLeague: «Αν το ΝΒΑ μπει στην Ευρώπη θα είναι καταστροφή-Είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις»

Η Ευρωλίγκα παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες με το NBA σχετικά με μια πιθανή συγχώνευση στην Ευρώπη, με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, να θεωρεί πως μία νέα λίγκα στον ευρωπαϊκό χάρτη θα φέρει μεγαλύτερο… κατακερματισμό αντί της επιθυμητής συσπείρωσης.

«Αν αποφασίσουν να (εισέλθουν στην αγορά), θα είναι καταστροφή. Και το ξέρουν, το ξέρουμε, και δεν το θέλουμε αυτό», δήλωσε ο Μπουένο στο Reuters. «Είχαμε κάποιες συζητήσεις μετά το Κόμο. Και η θέση των ιδιοκτητών ήταν πολύ σαφής. Θα είμαστε πάντα ανοιχτοί να ακούσουμε και να μιλήσουμε με το NBA για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Αλλά πρέπει να έχει νόημα για εμάς», πρόσθεσε.

«Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές και, αν κάτι δεν έχει λειτουργήσει, ίσως υπάρχει κάτι που μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον», συνέχισε αναφέροντας ότι η EuroLeague θα ανακοινώσει τις νέες ομάδες που θα ενταχθούν στη διοργάνωση στα μέσα Νοεμβρίου.

Το σχέδιο της αύξησης των ομάδων σε 24 περιλαμβάνει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που βασίζεται σε franchise, ενώ η συνολική αξία των αδειοδοτημένων συλλόγων της Euroleague προβλέπεται να τριπλασιαστεί στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα εκτιμώμενα αυτή τη στιγμή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο Τσους Μπουένο ανέφερε πως με τη διαδικασία των franchise οι αυτάρκεις ομάδες θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία και όχι η μειοψηφία όπως τώρα. «Νομίζω ότι σε πέντε χρόνια με αυτήν την επέκταση, θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια θέση όπου οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα είναι οικονομικά βιώσιμοι», είπε.

Επίσης, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πιθανή την προοπτική οι ομάδες της Euroleague να αποχωρήσουν για να ενταχθούν στο NBA Europe, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι που εμπλέκονται θα ήταν πολύ μεγάλοι για τις ομάδες. «Δεν πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Νομίζω ότι οι ομάδες θέλουν να είναι μαζί και να δρουν από κοινού. Και αυτό ακούω και αυτό ακούσαμε στη Λίμνη Κόμο από όλους τους. Αν είσαι διχασμένος, χάνεις αξία και στη συνέχεια κάποια οφέλη τρίτων. Ένα από τα πράγματα που δεν θέλουμε είναι περισσότερος κατακερματισμός», είπε ο Μπουένο, προσθέτοντας ότι «θα είναι κακό για το μπάσκετ».

Τέλος, αναφέρθηκε στις... επιπτώσεις που θα έχει για τις ομάδες ενδεχόμενη αποχώρησή τους από την Ευρωλίγκα για να ενταχθούν στο ΝΒΑ Europe. «Αν θέλουν να φύγουν, έχουν μια ποινή που μπορούν να πληρώσουν και στη συνέχεια οι σύλλογοι μπορούν επίσης να ζητήσουν ατομικές αποζημιώσεις. Θα χάσουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ και πλέον που έχουν σε μετοχές. Αλλά αν ποτέ θελήσουν να επιστρέψουν, θα πρέπει να πληρώσουν όποιο ποσό κι αν είναι όταν ζητήσουν να επιστρέψουν. Οπότε νομίζω ότι έχουν πολλά να χάσουν αν φύγουν».

sport-fm.gr