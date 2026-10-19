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Πολυετές συμβόλαιο 139 εκατ. δολαρίων στον Κέισον Γουάλας από τους Θάντερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και ο γκαρντ Κέισον Γουάλας ήρθαν σε συμφωνία για επέκταση συμβολαίου διάρκειας πέντε ετών και αξίας 139 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές το βράδυ της Κυριακής (18/10).

Ο Γουάλας, ο οποίος γίνεται 23 ετών στις 7 Νοεμβρίου, συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα του NBA την περασμένη σεζόν, όταν αναδείχθηκε πρώτος στο πρωτάθλημα σε συνολικά κλεψίματα με 150. Θα εισπράξει 7,42 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026-27 προτού τεθεί σε ισχύ η επέκταση.

Είχε κατά μέσο όρο ρεκόρ καριέρας με 8,6 πόντους, 2,6 ασίστ και 1,9 κλεψίματα ανά αγώνα, παίζοντας 26,6 λεπτά κατά μέσο όρο σε 77 παιχνίδια.

Ο Γουάλας απέκτησε ακόμη πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στα πλάνα των Θάντερ, αφού παραχώρησαν με ανταλλαγή έναν άλλο κορυφαίο αμυντικό της περιφέρειας, τον Λου Ντορτ, στους Ατλάντα Χοκς κατά τη διάρκεια της offseason.

«Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ένδειξη σεβασμού που θα μπορούσαμε να δείξουμε στον Κέισον ήταν η παραχώρηση του Λου σε εκείνη την ανταλλαγή», δήλωσε τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος των Θάντερ, Σαμ Πρέστι. «Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εξετάσουμε μια σειρά από άλλες επιλογές, αλλά είναι μια κίνηση-μήνυμα προς αυτόν ότι: “ Πιστεύουμε ότι μπορείς να έχεις σπουδαίο ρόλο σε αυτή την ομάδα. Σε πιστεύουμε ως παίκτη”».

Μπήκε στο NBA ως επιλογή πρώτου γύρου (10η συνολικά) στο draft του 2023 από το Κεντάκι. Οι Ντάλας Μάβερικς τον είχαν επιλέξει στο ντραφτ και τον παραχώρησαν με ανταλλαγή μαζί με τον Ντέιβις Μπερτάνς στην Οκλαχόμα Σίτι για τα δικαιώματα του Ντέρεκ Λάιβλι ΙΙ.

Ο Γουάλας μετράει συνολικά στην καριέρα του μέσους όρους 7,9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 24,7 λεπτά σε 227 αγώνες της κανονικής περιόδου.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε 48 παιχνίδια των playoffs (πέντε ως βασικός) με μέσους όρους 6,2 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 2,0 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 22,7 λεπτά. Οι Θάντερ κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA τη σεζόν 2024-25.

Κατηγορίες

NBA

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