Ο Στιβ Κερ έγινε... Viral με την αντίδρασή του μόλις είδε τον σωσία του πίσω από τον πάγκο των Γουόριορς!

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/10) οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν με σκορ 128-118 των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Σαν Φρανσίσκο.

Εκείνο, ωστόσο, που έμεινε από το παιχνίδι, δεν είναι άλλο από την απίθανη αντίδραση και το «πάγωμα» που ένιωσε ο Στιβ Κερ και έγινε... Viral, μόλις αντίκρισε τον σωσία του μερικές σειρές πιο πίσω από τον πάγκο των «πολεμιστών»!

Μάλιστα, οι δύο άνδρες είχαν ένα έντονο eye contact σε μια εκπληκτική και αστεία στιγμή από τη φετινή preseason του ΝΒΑ!

Steve Kerr was visibly confused seeing a complete doppelgänger of himself at a game 😭 https://t.co/9KvZTLFylj — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) October 17, 2026

sport-fm.gr