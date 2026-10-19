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Χωρίς Φορτούνη στα επόμενα τρία παιχνίδια ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Η απουσία του Φορτούνη δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έφυγε χωρίς απώλειες από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, όμως η αναμέτρηση άφησε ένα σημαντικό πρόβλημα για τη συνέχεια. Ο Κώστας Φορτούνης ένιωσε ενοχλήσεις και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, με τον Ζέλσον Μάρτινς να περνά στη θέση του πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός απροόπτου, θα απουσιάσει από τις τρεις επόμενες αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων». Συγκεκριμένα, ο Φορτούνης αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας την ερχόμενη Πέμπτη, την αναμέτρηση με την Καλαμάτα την Κυριακή και το ματς Κυπέλλου με τη Μαρκό την επόμενη Τετάρτη.

Η απουσία του Φορτούνη δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις περιορισμένες επιλογές στα άκρα της επίθεσης, αφού την ίδια στιγμή ο Μπέιλι δεν έχει φτάσει ακόμη στο 100% της ετοιμότητάς του, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό για τα επόμενα παιχνίδια.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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