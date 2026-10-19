Tα κακά αποτελέσματα και η πίεση στον Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε στο διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων τη δυνατότητα να δουλέψει για να λύσει τα αγωνιστικά προβλήματα της, αλλά στο ματς του «Ελαν Ρόουντ» κόντρα στη Λιντς έδειξε τα ίδια αγωνιστικά προβλήματα, έχοντας ξανά μέτρια απόδοση και χάνοντας έτσι δύο ακόμη βαθμούς (1-1).

Ετσι οι «κόκκινοι διάβολοι» παραμένουν με μόλις μία νίκη στις πρώτες επτά αγωνιστικές της Premier League, καταγράφοντας το χειρότερο ξεκίνημά τους σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 1986/87. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ έχει επικρατήσει μόνο απέναντι στην Ιπσουιτς, στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ έχει τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Αντίστοιχα κακό ξεκίνημα πραγματοποίησε ξανά πριν από 40 χρόνια, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν αρχίσει και πάλι με μία νίκη, αλλά και πέντε ήττες και μία ισοπαλία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στα αγγλικά ΜΜΕ αν ο Κάρικ δεν μπορέσει σύντομα να επαναφέρει την ομάδα στις νίκες, τότε η διοίκηση θα τού δείξει την πόρτα της εξόδου.

Ακούγονται τα ονόματα των Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Αντόνιο Κόντε, αλλά βασικός υποψήφιος θεωρείται ο Εντι Χάου, ο οποίος το καλοκαίρι παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Νιούκαστλ, μετά από κόντρα του με τη διοίκηση, σχετικά με τη μεταγραφική πολιτική της ομάδας της βόρειας Αγγλίας.