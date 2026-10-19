Στην 3η θέση του NASCAR οδήγησε ο Τζιωρτζής το Capital.com Ford Mustang V8

Μεγάλη επιτυχία για τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NASCAR EURO SERIES 2026, οδηγώντας το αυτοκίνητο Capital.com Ford Mustang V8, με το Νο6 στις πόρτες, στην 3η θέση της γενικής βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με βάσει τους βαθμούς που συγκέντρωσε στις δύο κατηγορίες, OPEN και V8GP.

Ο Κύπριος οδηγός με τους βαθμούς που πρόσθεσε στη συγκομιδή του στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στην πίστα Circuit Zolder του Βελγίου, κατέλαβε την 5η θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας OPEN, ανάμεσα σε 32 οδηγούς, και τη 10η θέση στη V8GP, στην οποία έλαβαν μέρος 35 οδηγοί.

«Μπορώ να πω ότι με αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο η φετινή χρονιά. Σίγουρα μπορούσαν να ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα, αφού μέχρι και τον τελευταίο γύρο της σεζόν βρισκόμουν εντός της πρώτης τριάδας στη γενική κατάταξη της OPEN» αναφέρει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής και προσθέτει: «Κρατάμε το γεγονός ότι με τους βαθμούς που μαζέψαμε και στις δύο κατηγορίες, ανεβάσαμε το αυτοκίνητο Capital.com, στην τρίτη θέση».

Ο αγώνας στο Βέλγιο

Το τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο της σεζόν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, με τον καιρό να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Οι δοκιμές της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν σε στεγνή πίστα, όμως η έντονη βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλαξε τα δεδομένα, με τους οδηγούς να καλούνται το Σάββατο να καλούνται να αγωνιστούν σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Στα χρονομετρημένα της V8GP, ο Τζιωρτζής εξασφάλισε την πρόκριση στη Superpole όπου κατέγραψε τον όγδοο καλύτερο χρόνο, ενώ στα χρονομετρημένα της OPEN, σε μια πίστα που παρέμενε με αρκετά βρεγμένα σημεία, σημείωσε τον πέμπτο καλύτερο χρόνο.

Ξεκινώντας τον πρώτο αγώνα της OPEN από την 5η θέση, και σε έναν αγώνα που επηρεάστηκε από την έντονη βροχή και έφερε προσωρινή διακοπή, μετά την επανεκκίνηση τερμάτισε πέμπτος. Την Κυριακή ξεκινούσε έβδομος, στον δεύτερο αγώνα της κατηγορίας, και μέχρι τον προτελευταίο γύρο ήταν τρίτος.

Στους τελευταίους δέκα γύρους έδωσε σκληρές μάχες με τους Dombrowski (Νο24), Cappelli (Νο54) και τον Doubek (Νο7). «Στον τελευταίο γύρο έπεσα πέμπτος και ήμουν πίσω από τους Dombrowski και Cappelli για την 3η θέση και ο Doubek με κτύπησε από πίσω και βρέθηκα πάνω στους προπορευόμενους και κατέληξα στο γρασίδι. Έτσι τερμάτισα 10ος με αποτέλεσμα να τερματίσω 5ος στη γενική κατάταξη» αναφέρει ο Τζιωρτζής.

Στη V8GP, το Σάββατο στον πρώτο αγώνα τερμάτισε ένατος, ενώ την Κυριακή ξεκινώντας από την 16η θέση, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, ανεβαίνοντας μέχρι την 8η θέση με συνεχόμενα προσπεράσματα, όμως δύο γύρους πριν από το φινάλε, στην ίδια στροφή που είχε το περιστατικό στην OPEN, δέχθηκε εκ νέου χτύπημα. «Το χτύπημα από το Νο34 με έστειλε μέσα στο χώμα, όμως κατάφερα να βγάλω το αυτοκίνητο από την αμμοπαγίδα» σημειώνει ο Κύπριος οδηγός που ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 13η θέση, αποτέλεσμα που του έδωσε την 10η θέση στην τελική κατάταξη της V8GP.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses, το Sana Hiltonia και ENCY Software.