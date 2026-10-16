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Ο Μαρτίνες άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου και έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την έλλειψη ηγεσίας στο Κάρινγκτον και τη θερινή μεταγραφική ενίσχυση να βρίσκονται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές κοντά στα αποδυτήρια των «Κόκκινων Διαβόλων», υπάρχει η αίσθηση πως απουσιάζει η απαραίτητη ηγετική καθοδήγηση, ενώ οι πιο έμπειροι παίκτες εμφανίζονται απογοητευμένοι από τους χειρισμούς του Τζέισον Γουίλκοξ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μεταγραφική πολιτική του συλλόγου, μετά την ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Ο Αργεντινός αμυντικός άσκησε κριτική στον Γουίλκοξ, ζητώντας μεγαλύτερη επένδυση στο ρόστερ και περισσότερη φιλοδοξία, προκειμένου η ομάδα να διεκδικήσει τους σημαντικότερους τίτλους.

Μάλιστα, ο Μαρτίνες υπογράμμισε πως η Γιουνάιτεντ δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή το ίδιο ποιοτικό και πλήρες ρόστερ με άλλες κορυφαίες ομάδες, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι απαιτούνται περισσότερες κινήσεις για να καλυφθούν τα κενά.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η δυσαρέσκεια για τη μεταγραφική στρατηγική δεν περιορίζεται στον Αργεντινό, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές φέρονται να συμμερίζονται τους προβληματισμούς του σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας και το βάθος του ρόστερ.

Η δημόσια τοποθέτηση του Μαρτίνες έφερε στην επιφάνεια ζητήματα που φαίνεται πως απασχολούν ευρύτερα τα αποδυτήρια, με τον ρόλο του Γουίλκοξ και τις αποφάσεις της διοίκησης να βρίσκονται πλέον υπό έντονη αμφισβήτηση.

ENGLAND365.GR 

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