Ο Μαρτίνες άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου και έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ!

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές κοντά στα αποδυτήρια των «Κόκκινων Διαβόλων», υπάρχει η αίσθηση πως απουσιάζει η απαραίτητη ηγετική καθοδήγηση, ενώ οι πιο έμπειροι παίκτες εμφανίζονται απογοητευμένοι από τους χειρισμούς του Τζέισον Γουίλκοξ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μεταγραφική πολιτική του συλλόγου, μετά την ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Ο Αργεντινός αμυντικός άσκησε κριτική στον Γουίλκοξ, ζητώντας μεγαλύτερη επένδυση στο ρόστερ και περισσότερη φιλοδοξία, προκειμένου η ομάδα να διεκδικήσει τους σημαντικότερους τίτλους.

Μάλιστα, ο Μαρτίνες υπογράμμισε πως η Γιουνάιτεντ δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή το ίδιο ποιοτικό και πλήρες ρόστερ με άλλες κορυφαίες ομάδες, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι απαιτούνται περισσότερες κινήσεις για να καλυφθούν τα κενά.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η δυσαρέσκεια για τη μεταγραφική στρατηγική δεν περιορίζεται στον Αργεντινό, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές φέρονται να συμμερίζονται τους προβληματισμούς του σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας και το βάθος του ρόστερ.

Η δημόσια τοποθέτηση του Μαρτίνες έφερε στην επιφάνεια ζητήματα που φαίνεται πως απασχολούν ευρύτερα τα αποδυτήρια, με τον ρόλο του Γουίλκοξ και τις αποφάσεις της διοίκησης να βρίσκονται πλέον υπό έντονη αμφισβήτηση.

Sources close to the #mufc dressing room have said that there is a perceived lack of leadership at Carrington, and senior players in particular feel let down by Jason Wilcox's efforts in the summer transfer window [@TheAthleticFC] — utdreport (@utdreport) October 16, 2026

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