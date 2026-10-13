Ευρωλίγκα: Ανοίγει η αυλαία της δεύτερης «διαβολοβδομάδας»

Επιστροφή στη δράση για την Ευρωλίγκα, με τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της φετινής σεζόν και την αυλαία να ανοίγει απόψε, με τα πρώτα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής!

Το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί στις 20:45 στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις. Οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τη βαριά ήττα τους στην έδρα του Παναθηναϊκού, σε μια αναμέτρηση στο τέλος της οποίας είδαν το νικηφόρο σερί τους να ολοκληρώνεται. Από την άλλη, οι Λιθουανοί έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη τους επί της Μπαρτσελόνα, χάρη στην οποία βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-2.

Λίγο αργότερα, στις 21:00, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα, δύο ομάδων που βρίσκονται επίσης στο 2-2, ενώ στις 21:30 θα έχουμε τζάμπολ σε τέσσερα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν.

Η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα της από τη Ζάλγκιρις, ενώ οι Ισραηλινοί έρχονται από την πρώτη φετινή νίκη τους στην Ευρωλίγκα, με 97-79 κόντρα στην Αρμάνι.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η ομάδα του Μιλάνου, η οποία προέρχεται από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Μπασκόνια και Μακάμπι, με τα ιταλικά Μέσα να αποκαλύπτουν ότι ο Ποέτα βρίσκεται υπό πολύ έντονη πίεση και να παρουσιάζουν τον Σφαιρόπουλο ως τον πιθανότερο αντικαταστάτη του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Απόψε θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ξεκίνησε τη φετινή Ευρωλίγκα με τρεις διαδοχικές ήττες, όμως την προηγούμενη εβδομάδα βρήκε τον τρόπο να πάρει την πρώτη νίκη της, με 86-76 επί της Παρτίζαν στην ισπανική πρωτεύουσα.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 13/10

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις (20:45)

Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας (21:00)

Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)

Μπασκόνια-Ντουμπάι (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)

Παρτίζαν-Παναθηναϊκός (21:30)

Βαλένθια-Ολυμπιακός (22:00)

Τετάρτη 14/10

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας (19:00)

Εφές-Μπάγερν Μονάχου (20:00)

Παρί-Βίρτους Μπολόνια (21:45)

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