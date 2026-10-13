Με άπαντες πλην Στρακόσα η αποστολή της ΑΕΚ για Λονδίνο

Έτοιμη για μια εβδομάδα στην Αγγλία η ΑΕΚ! Η ομάδα συγκεντρώθηκε νωρίς το πρωί στα Σπάτα και εν συνεχεία μετέβη στο αεροδρόμιο για το ταξίδι στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο βράδυ (22:00) την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην αποστολή της ομάδας βρίσκεται ο Μπαρνάμπας Βάργκα, που έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τετάρτης. Επίσης μέσα είναι και οι παίκτες που έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, οι Καλοσκάμης, Αλεξίου, Κουτέσα και Γκεοργκίεφ, καθώς η «Ένωση» μετά το ματς θα παραμείνει στην Αγγλία μέχρι και το ματς της επόμενης Τρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι.

sport-fm.gr