Θυσιάζει τον Ντε Γιόνγκ για να εξοικονομήσει λεφτά η Μπαρτσελόνα

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και καλείται να λύσει η Μπαρτσελόνα αναμένεται να φέρουν εξελίξεις και σε επίπεδο ρόστερ.

Με την πώληση ακόμα και βασικών παικτών, μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, να φαντάζει ως μονόδρομος πλέον για τους «μπλαουγκράνα» για να βγει η σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, δε, η Μπαρτσελόνα φέρεται να είναι έτοιμη να συζητήσει την παραχώρηση του Φρένκι Ντε Γιονγκ, ο οποίος σημειωτέον πριν από λίγους μήνες επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Το σχετικό ρεπορτάζ στην «Sport» μάλιστα αναφέρει ότι ο Ολλανδός κεντρικός χαφ κοστολογείται από τους Καταλανούς κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον.

Με την ισπανική εφημερίδα να κατονομάζει τις Λίβερπουλ και Τσέλσι ως πιθανούς προορισμούς του Ντε Γιόνγκ, δεδομένου ότι αμφότερες έχουν προσεγγίσει ήδη τον μάνατζερ του.

sport-fm.gr