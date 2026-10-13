BINTEO: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ έκαναν... σαματά με βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο της Μπαρτσελόνα

Κάθε... μέσο χρησιμοποιεί η Γαλατάσαραϊ για να ανακόψει την φρενήρη πορεία της Μπαρτσελόνα. Οπαδοί της τουρκικής ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή των Καταλανών στην Κωνσταντινούπολη και λίγο μετά τις 2 το πρωί άρχισαν να ρίχνουν βροχή βεγγαλικών κάνοντας πολλή φασαρία!

Ο σκοπός τους... προφανής: να αναστατώσουν τον ύπνο των «μπλαουγκράνα» και να τους στείλουν περίπου άυπνους στην αποψινή συνάντηση των δύο ομάδων για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:000. Για να δούμε, θα τα καταφέρουν ή απλώς θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στην ομάδα του Χάνσι Φλικ που φέτος ως τώρα μετρά μόνο νίκες σε όλες τις διοργανώσεις;

🇹🇷🇪🇸 MAÑANA VUELVE LA CHAMPIONS, y los de Galatasaray se fueron al hotel del Barcelona a tirar cohetes: https://t.co/denDN7zUfn — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) October 13, 2026

sport-fm.gr