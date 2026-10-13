Πολλά τα συμπεράσματα της νέας νίκης

Η ΑΕΛ δεν έπεσε στην παγίδα, καταφέρνοντας να επιστρέψει νικηφόρα στην αγωνιστική δράση μετά τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Λεμεσού, με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, έκαμψε την αντίσταση της Ομόνοιας 29Μ, κερδίζοντας με 2-1 στο «Αλφαμέγα», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ήταν ένα παιχνίδι αυτό με τη νεοφώτιστη Ομόνοια 29Μ, από το οποίο μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς. Το πιο σημαντικό είναι πως παρέμεινε συγκεντρωμένη, ακόμα κι όταν έβλεπε πως το παιχνίδι δεν της βγαίνει. Οι παίκτες δεν έχασαν το μυαλό τους ούτε πριν το 1-0, αλλά κυρίως ούτε μετά το 1-1 του αντιπάλου. Διότι η ισοφάριση των φιλοξενουμένων ήρθε από ένα τραγικό λάθος της άμυνας της ΑΕΛ. Και εκεί εύκολα θα μπορούσε να στραβώσει ολόκληρο το ματς.

Οι παίκτες του Μαρτίνς συνέχισαν βάσει πλάνου την προσπάθειά τους, καταφέρνοντας να πετύχουν και δεύτερο γκολ με τον Ουντέν, φτάνοντας ουσιαστικά στη νίκη σε εκείνο το σημείο. Ένα αποτέλεσμα που αποτελεί το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο, μετά από εκείνα με Νέα Σαλαμίνα εντός και Πάφο εκτός. Εδώ να πούμε πως η τελευταία φορά που η ΑΕΛ πέτυχε τρεις και πλέον συνεχόμενες νίκες ήταν τη σεζόν 2024-2025, όταν, στο πλαίσιο του δεύτερου γκρουπ τότε, και η αλήθεια σε αδιάφορα γι' αυτήν ματς, έφτασε σε 4 σερί τρίποντα. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που βγήκε από το ματς με την Ομόνοια 29Μ, είναι οι δύο νέοι σκόρερ της ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού πέτυχε συνολικά 8 γκολ στο πρωτάθλημα έως τώρα και αυτά ήρθαν από 8 διαφορετικούς σκόρερ (Ταβάρες, Ουντέν, Μουγκέ, Κονσεϊσάο, Γκομίς, Σινγκ, Γκόμες, Τσατάκοβιτς). Βλέπουμε εδώ που η ομάδα βρίσκει γκολ από παίκτες που αγωνίζονται σε όλες τις θέσεις. Επιπλέον, η ΑΕΛ παραμένει αλάνθαστη εντός έδρας καθώς σε τρία παιχνίδια στο «Αλφαμέγα» πέτυχε ισάριθμες νίκες. Αυτό το στοιχείο είναι, επίσης, πολύ σημαντικό καθώς ενθουσιάζει περισσότερο τον κόσμο, ο οποίος δίνει ολοένα και περισσότερο το «παρών» στα εντός έδρας ματς. Άλλωστε η ΑΕΛ είναι μία ομάδα που οι παίκτες της βασίζονται πολύ στην ενέργεια που τους δίνει ο κόσμος από τις εξέδρες.