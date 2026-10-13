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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται απόψε στις 22:00 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις τόσο για την έκβαση του αγώνα όσο και για ειδικές αγορές που δίνουν περισσότερες επιλογές στους παίκτες.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει τον πρώτο λόγο, με τον άσο να προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.15. Η ισοπαλία βρίσκεται στα 3.75, ενώ ενδεχόμενη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρεται στα 3.15. Οι αποδόσεις προϊδεάζουν για μια αναμέτρηση με ανοιχτό αποτέλεσμα, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν εμφανίζεται ως αδιαφιλονίκητο φαβορί. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Πέρα από το τελικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά των δοκαριών. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί τουλάχιστον ένα δοκάρι στη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στο 1.80, ενώ η επιλογή για περισσότερα από ένα δοκάρια ανεβαίνει στα 3.65.

Στις ειδικές αγορές της Stoiximan περιλαμβάνεται επίσης η καταλόγιση πέναλτι. Το ενδεχόμενο να υποδειχθεί τουλάχιστον ένα πέναλτι στη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 2.90. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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