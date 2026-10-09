Σούπερ Γιάννης οδήγησε τους Χιτ σε νίκη επί των Πελικάνς

«Ζεστός» στο νέο του ξεκίνημα και έτοιμος να γράψει ιστορία και στο Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό των Χιτ, ήταν εξαιρετικός απέναντι στους Πέλικανς, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην επικράτησε με σκορ 128-118.

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετική στατιστική από τον Έλληνα φόργουορντ ο οποίος είχε 8/13 εντός παιδιάς, ενώ αγωνίστηκε αποκλειστικά στο πρώτο ημίχρονο.

sport-fm.gr