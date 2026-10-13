Σκληρή ανακοίνωση της Καρμιώτισσας: «Ο αγώνας δεν έχει γίνει, αλλά οι σκιές έχουν ήδη κατασκευαστεί»

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της Καρμιώτισσας, μέσω της οποίας τοποθετείται για τους ισχυρισμούς της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, που αφορά σε πιθανή χειραγώγηση του αγώνα κυπέλλου με τον Ερμή.

Αναλυτικά:

Απαράδεκτη και καταδικαστέα θεωρεί η Καρμιώτισσα FC την ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία εκθέτει δημόσια το σωματείο μας για πιθανή χειραγώγηση ενός αγώνα που θα διεξαχθεί σε τρεις εβδομάδες, χωρίς να δημοσιοποιεί συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν εμπλοκή της ομάδας μας.

Ο αγώνας δεν έχει γίνει, αλλά οι σκιές έχουν ήδη κατασκευαστεί. Δεν γνωρίζαμε ότι στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη του μέλλοντος.

Με ποια στοιχεία και κριτήρια κατονομάστηκε ο αγώνας Καρμιώτισσα – Ερμής Αραδίππου; Τι εξυπηρετεί η δημόσια αναφορά, πέραν της παρακολούθησης από τις αρμόδιες αρχές; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έκθεση του σωματείου, της Διοίκησης, των ποδοσφαιριστών και της τεχνικής μας ηγεσίας σε υποψίες;

Στηρίζουμε την πλήρη διερεύνηση κάθε πληροφορίας για χειραγώγηση. Η επίκλησή της, όμως, δεν αποτελεί λευκή επιταγή για δημόσιο στιγματισμό. Η δεοντολογία δεσμεύει πρωτίστως εκείνους που καλούνται να την υπηρετήσουν.

Η ανακοίνωση δημιουργεί ένα κλίμα στο οποίο κάθε φάση, λάθος ή αποτέλεσμα κινδυνεύει να ερμηνεύεται υπό το βάρος προκατασκευασμένων υποψιών. Αν αυτό θεωρείται προστασία του αθλητισμού, η Επιτροπή οφείλει να εξηγήσει ποιον ακριβώς προστατεύει.

Έχουμε ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή, ζητώντας διευκρινίσεις για τη βάση των πληροφοριών και τα κριτήρια της δημοσιοποίησης. Απαιτούμε άμεσες, τεκμηριωμένες απαντήσεις και δημόσια διευκρίνιση ότι η προληπτική παρακολούθηση δεν συνιστά διαπίστωση παράβασης ούτε απόδοση ευθύνης στις ομάδες και στους ανθρώπους τους.

Εάν δεν δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία και σαφείς εξηγήσεις, η Καρμιώτισσα FC επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της και θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, περιλαμβανομένων νομικών μέτρων και επίσημων καταγγελιών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων, για την προάσπιση του ονόματος, της υπόληψης και των συμφερόντων του σωματείου και των ανθρώπων του.

Καλούμε την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν τη δημόσια έκθεση της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση, καλούμε τα μέλη της να αναλάβουν την ευθύνη για τον στιγματισμό που προκάλεσαν και να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Η θεσμική ευθύνη δεν εξαντλείται στην έκδοση ανακοινώσεων.

Το όνομα της Καρμιώτισσας δεν προσφέρεται για επικοινωνιακές ασκήσεις. Περιμένουμε στοιχεία και απαντήσεις, όχι προβλέψεις.