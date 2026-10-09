NBA και FIBA προχωρούν τα σχέδια για την Ευρώπη χωρίς την EuroLeague

Το NBA και η FIBA σκοπεύουν να προχωρήσουν κανονικά στα σχέδιά τους για την δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής λίγκας στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι σύλλογοι της EuroLeague απέρριψαν πρόταση συνεργασίας αυτήν την εβδομάδα.

Οι δύο οργανισμοί επαναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους την Πέμπτη, δύο ημέρες αφότου οι μέτοχοι της EuroLeague απέρριψαν την πρόταση του NBA κατά την διάρκεια συνάντησης στην Ιταλία.

«Το NBA και η FIBA παραμένουν προσηλωμένοι στη δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής λίγκας ανδρών στην Ευρώπη», ανέφεραν οι οργανισμοί σε κοινή δήλωσή τους, «και στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, μαζί με συνεργάτες που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».

Το NBA είχε παρουσιάσει επίσημα την πρότασή του τον περασμένο μήνα, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια προετοιμασίας. Αξιωματούχοι της EuroLeague θεώρησαν ότι η προσφορά υποτιμούσε τη διοργάνωσή τους, σύμφωνα με το Front Office Sports.

Η απόρριψη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι διαπραγματεύσεις τελείωσαν οριστικά. Η Μπαρτσελόνα δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι σύλλογοι της EuroLeague θα εξέταζαν μια αναθεωρημένη πρόταση, ενώ αρκετές ομάδες-μέλη έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα του NBA.

Το NBA και η FIBA εργάζονται με στόχο μια διοργάνωση 16 ομάδων, η οποία θα αποτελείται από 12 μόνιμες και τέσσερις ομάδες που θα προκρίνονται ετησίως βάσει αγωνιστικής αξίας.

Η έναρξη προγραμματίζεται για το 2027 ή το 2028, σύμφωνα με πληροφορίες, αν και το τελικό χρονοδιάγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Το NBA έχει ήδη ζητήσει προσφορές από υποψήφιους ομίλους ιδιοκτησίας και ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Επίτροπος Άνταμ Σίλβερ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το έργο θα προχωρήσει ακόμη και αν το NBA δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με τη EuroLeague.

Εν τω μεταξύ, η EuroLeague έχει συζητήσει το ενδεχόμενο επέκτασής της από 20 σε 24 ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι οι διοργανώσεις θα μπορούσαν να συνυπάρχουν παράλληλα αν δεν ευδοκιμήσει κάποια συνεργασία.

Η σύγχρονη EuroLeague ιδρύθηκε το 2000 μετά από μια διάσπαση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή ανταγωνιστικών διοργανώσεων κατά τη σεζόν 2000-01.