Διήμερο «φωτιά» στο Champions League με τιτανομαχίες

Η δράση επαναρχίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League να υπόσχεται συγκλονιστικές αναμετρήσεις!

Τα βλέμματα σήμερα μαγνητίζει αναμφίβολα το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ αύριο ξεχωρίζει η τιτανομαχία μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Επιπλέον, αύριο η ΑΕΚ Αθηνών θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με στόχο να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της πρεμιέρας.

Σήμερα 13/10

19:45 Λανς - Σπόρτινγκ

19:45 Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας

22:00 Άρσεναλ - Λιλ

22:00 Ατλέτικο - Μάντσεστερ Γ.

22:00 Ίντερ - Μπριζ

22:00 Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα

22:00 Λειψία - Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ - Μπάγερν

22:00 Βιγιαρεάλ - Νάπολι

Αύριο 14/10

19:45 Φέγενορντ - Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα - Ρεάλ

22:00 Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε

22:00 Σαχτάρ - ΑΕΚ

22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις - Πόρτο

22:00 Σλόβαν Μπρ. - Στουτγκάρδη