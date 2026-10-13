Λοϊζίδης: «Kάποιες ομάδες άρχισαν εργολαβικά να κατηγορούν τη διαιτησία - Έχουμε πρόβλημα στο VAR»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου διοργανώνουν σεμινάριο διαιτησίας με θέμα τις αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας.

Το σεμινάριο, το οποίο διεξάγεται στην αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι» , απευθύνεται στους αθλητικούς συντάκτες με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο καθώς και τον εκπαιδευτή διαιτησίας και μέλος της Επιτροπής διαιτησίας Χρίστο Νικολαϊδή.

Μιλώντας στην έναρξη του σεμιναρίου, ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης ζήτησε από τους αθλητικούς συντάκτες να είναι δίκαιοι με τους διαιτητές και να προβάλλουν τις άδικες αναφορές που γίνονται σε βάρος των διαιτητών.

«Είναι θεμιτό η διαιτησία να συζητείται με καλή διάθεση. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν συμβαίνει αυτό. Βρίσκουμε λάθη εκεί που δεν υπάρχουν. Αναμένουμε από εσάς, τους αθλητικούς συντάκτες να προβάλλεται τις άδικες αναφορές σε βάρος των διαιτητών. Προσπαθούμε από πέρσι να αναδείξουμε την Κυπριακή διαιτησία. Δεν πρέπει εμείς με την πιο μεγάλη ευκολία να κατηγορούμε τους κύπριους διαιτητές. Ανεχόμαστε τα λάθη των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και των παραγόντων, όχι όμως των διαιτητών» ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, για να προσθέσει:

«Ακόμη και φέτος που κάποιες ομάδες άρχισαν εργολαβικά να κατηγορούν τη διαιτησία, δεν έχουν επηρεαστεί αποτελέσματα. Να σταματήσει η εύκολη λύση να φορτώνουμε όλα στη διαιτησία. Λάθη γίνονται, αδυναμίες υπάρχουν. Έχουμε πρόβλημα στο VAR και το αντιλαμβανόμαστε. Για αυτό και έχουμε αρχίσει να ενισχύουμε το VAR με ξένους διαιτητές».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της ΕΑΚ Ηρόδοτος Μιλτιάδους.

Ανέφερε πως, όπως και οι διαιτητές, έτσι και οι αθλητικοί συντάκτες σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν εύκολο στόχο κριτικής. Τόνισε πως σεμινάρια όπως το σημερινό βοηθούν σημαντικά τους αθλητικούς συντάκτες στη δουλειά τους και ευχαρίστησε την ΚΟΠ και τον Πρόεδρος της για τη συνεργασία.

Ακολουθεί η παρουσίαση των νέων κανονισμών διαιτησίας και συζήτηση με τους αθλητικούς συντάκτες για απορίες που προκύπτουν για τους νέους κανονισμούς.