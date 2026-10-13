Άρχισε η εισροή χρημάτων στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ

Η τρέχουσα εβδομάδα προδιαγραφόταν σημαντική για τον ΑΠΟΕΛ, όσον αφορά στο οικονομικό μέρος. Η διοίκηση σε συνεργασία με τον Σάββα Λιασή είναι 100% προσηλωμένοι στην υλοποίηση της συμφωνίας μετά το πράσινο φως από UEFA και ΚΟΠ, ωστόσο η εισροή χρημάτων δεν... έπαιρνε αναβολή.

Οι τρέχουσες υποχρεώσεις αλλά και οι παλιές αμαρτίες δεν μπορούν να περιμένουν γι' αυτό και ο Κύπριος επιχειρηματίας προχώρησε ήδη στην καταβολή χρημάτων, στο πλαίσιο της προδιαγεγραμμένης συμφωνίας.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που δίνει την δυνατότητα στο Δ.Σ. να προχωρήσει στην επόμενη μέρα, καθώς τα οικονομικά περιθώρια ήταν και παραμένουν στενά. Η ανάσα όμως από το επενδυτικό σύνολο είναι σημαντική.