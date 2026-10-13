«Γιατί το κάνεις αυτό;»: Τι φώναζε ο Βινίσιους στον διαιτητή μετά την αποβολή του

Οι κάμερες του DAZN αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της αποβολής του Βινίσιους στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Βιγιαρεάλ (1-0) στο «Μπερναμπέου», αφού τράβηξε τα μαλλιά του Σαλιμπά.

Ο διαιτητής Ισίδρο Ντίαθ ντε Μέρα κατέγραψε στο φύλλο αγώνα τον λόγο της αποβολής και αναφέρθηκε στην επιθετική συμπεριφορά του Βραζιλιάνου. «Στο 73ο λεπτό του αγώνα, ενώ το παιχνίδι είχε διακοπεί, ο παίκτης της γηπεδούχου ομάδας με το νούμερο 7, Βινίσιους, αφού είχε αποβληθεί και ενώ βρισκόταν ακόμα εντός αγωνιστικού χώρου, συνέχισε να διαμαρτύρεται για την απόφασή μου, φωνάζοντας και κατευθυνόμενος προς το σημείο όπου βρισκόμουν με επιθετική στάση».

Ο διαιτητής πρόσθεσε ότι ο Βινίσιους «χρειάστηκε να συγκρατηθεί από τους συμπαίκτες του» και ότι ο ίδιος δεν μπόρεσε να «διακρίνει κάποια συγκεκριμένη έκφραση».

Οι κάμερες του DAZN κατέγραψαν ορισμένα από τα λόγια του Βινίσιους μετά την αποβολή του, τα οποία ο Ντίαθ ντε Μέρα δεν μπόρεσε να ακούσει μέσα στη φασαρία. «Κόκκινη κάρτα; Όχι! Όχι!» φώναζε οργισμένα ο Βινίσιους βλέποντας ότι αποβάλλεται, προτού τρέξει προς το μέρος του διαιτητή. «Γιατί το κάνεις αυτό;» διαμαρτυρήθηκε ο Βραζιλιάνος, καθώς τον συγκρατούσε ο Ρίντιγκερ και οι συμπαίκτες του οδηγώντας τον προς τη φυσούνα.

Μάλιστα, ο «Βίνι» πιάστηκε από κάμερα να απωθεί έναν υπάλληλο της LaLiga καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια!

sport-fm.gr