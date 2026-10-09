Ολυμπιακός-Εφές: Απαιτητική δοκιμασία για τους ερυθρόλευκους

Πρεμιέρα στη SUNEL Arena με απαιτητική δοκιμασία για τον Ολυμπιακός!

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται απόψε (9/10, 21:15) με την Εφές για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στο πρώτο παιχνίδι στο οποίο θα χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους το κλειστό των Άνω Λιοσίων, όπου θα συνεχίζουν να αγωνίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες της ολικής ανακαίνισης του ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από την οριακή ήττα του στην Ιταλία και στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, όπου παρουσίασε μπόλικα προβλήματα όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία και τελικά έχασε 96-94, με το buzzer-beater τρίποντο του Κάρ. Είχαν προηγηθεί οι δύο εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Μπασκόνια (106-89) και Ζάλγκιρις (93-91), ενώ την περασμένη Κυριακή έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στην Stoiximan GBL, επικρατώντας 78-68 του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και στο Ιβανώφειο.

Στα αγωνιστικά, μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες αυτή του Πλώτα, ο οποίος υπέστη συνδεσμική κάκωση στον αριστερό του αγκώνα και θα μείνει εκτός δράσεις για περίπου 6 εβδομάδες. Ο Χολ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα την Πέμπτη και είναι διαθέσιμος.

«Η Εφές είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό, λόγω του προπονητή και του ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρυσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρυσι με πολύ καλύτερη άμυνα», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Από την άλλη, η Εφές έχει πανηγυρίσει μόνο μία νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της φετινής Ευρωλίγκας,. Ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με ήττα 89-82 στην έδρα της Μπαρτσελόνα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα αρχικά επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωσνταντινούπολη, και στη συνέχεια ηττήθηκε 77-72 στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Στο πρωτάθλημα της Τουρκίας έχει ξεκινήσει με 2Χ2, αφού στην πρεμιέρα της νίκησε 95-81 την Μπεσίκτας και πριν από μερικά 24ωρα πήρε το θετικό αποτέλεσμα (85-79) στην έδρα της Μπαντίρμα.

Στα αγωνιστικά, ο Πάμπλο Λάσο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μάικ Τζέιμς, και δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε εκείνον για καιρό, με τον πολύπειρο γκαρντ να τραυματίζεται στον αχίλλειο και να αναγκάζεται να μείνει εκτός δράσης για 7-9 μήνες. Εκτός δράσης παραμένουν επίσης τόσο ο Κορντινιέ, όσο και ο Παπαγιάννης, ο οποίος βρίσκεται στην «τελική ευθεία» της αποθεραπείας του από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Διαθέσιμος ο Κάμερον Πέιν, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε πριν από μερικές μέρες.

«Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έχει εξελιχθεί με τις κινήσεις που έκανε σε κάθε θέση. Έχει ένα βαθύ ρόστερ και εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς. Αν θέλουμε να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για 40 λεπτά», δήλωσε ο προπονητής της Εφές.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερτ Λότερμοζερ (Γερμανία), Μικέλε Ρόσι (Ιταλία) και Γκεντιάν Τσίτσι (Αλβανία).

Στις συναντήσεις των ομάδων για την περσινή σεζόν, η Εφές είχε πάρει τη νίκη με 82-78 στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη ρεβάνς και να επικρατεί 74-68 στην Κωνσταντινούπολη.

sport-fm.gr