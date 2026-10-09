La Liga: Για το 8/8 η Μπαρτσελόνα - Ψάχνει την επιστροφή στις νίκες η Ρεάλ

Επανέναρξη και στο πρωτάθλημα της La Liga μετά τη διακοπών των τριών εβδομάδων, με την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα να έχει αποκτήσει ήδη διαφορά πέντε βαθμών από τις Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις, ενώ βρίσκεται στο +6 από τη Ρεάλ.

Οι «μπλαουγκράνα» υποδέχονται τη Χετάφε και θέλουν να δώσουν συνέχεια στο απόλυτο των νικών για το 8/8, ενώ και η «βασίλισσα» παίζει στην έδρα της κόντρα στη Βιγιαρεάλ και θέλει μόνο το «τρίποντο» προκειμένου να αφήσει πίσω την ήττα από την Ατλέτικο στο ντέρμπι.

Από την άλλη, οι φορμαρισμένοι «ροχιμπλάνκος», με τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, δοκιμάζονται στην έδρα της Αλαβές που μπορεί να ξεκίνησε εντυπωσιακά (τρεις νίκες και μία ισοπαλία στα πρώτα τέσσερα ματς), αλλά στους τρεις τελευταίους αγώνες έχει συγκεντρώσει μόλις ένα βαθμό.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (09/10):

Μάλαγα-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο (10/10)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15)

Μπαρτσελόνα-Χετάφε (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ (22:00)

Κυριακή (11/10)

Έλτσε-Θέλτα (15:00)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ντεπορτίβο (17:15)

Μπέτις-Οσασούνα (19:30)

Ράσινγκ-Βαλένθια (22:00)

Δευτέρα (12/10)

Λεβάντε-Σεβίλλη (22:00)

sport-fm.gr