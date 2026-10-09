After Derby: Το Last Dance του Μέσι με το Μπενίν (;) και τα... δικά μας
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το νέο επεισόδιο της σειράς των Podcast του ΓΗΠΕΔΟΥ, After Derby με τους Αντρέα Ψάλτη και Χριστόφορο Χριστοφή
Σχολιάζουμε το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή.
Αναρωτιόμαστε αν είχε κάποιου είδους... μέσο το Μπενίν.
Γιατί έχει τόση αλεργεία στον πάγκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο;
Όντως κάτι καλό συμβαίνει στην Εθνική μας;
Έρχεται (επιτέλους) η 5η αγωνιστική.
Όλα αυτά κι άλλα τόσα στο νέο After Derby με τους Χριστόφορο Χριστοφή και Αντρέα Ψάλτη.