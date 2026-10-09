ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

After Derby: Το Last Dance του Μέσι με το Μπενίν (;) και τα... δικά μας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δείτε το νέο επεισόδιο της σειράς των Podcast του ΓΗΠΕΔΟΥ, After Derby με τους Αντρέα Ψάλτη και Χριστόφορο Χριστοφή

Σχολιάζουμε το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή. 

Αναρωτιόμαστε αν είχε κάποιου είδους... μέσο το Μπενίν.

Γιατί έχει τόση αλεργεία στον πάγκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο; 

Όντως κάτι καλό συμβαίνει στην Εθνική μας; 

Έρχεται (επιτέλους) η 5η αγωνιστική.

Όλα αυτά κι άλλα τόσα στο νέο After Derby με τους Χριστόφορο Χριστοφή και Αντρέα Ψάλτη.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑKrasava ENY ΥψωναΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜAfter Derby

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θύελλα αντιδράσεων για τη Μακάμπι που έρχεται στη Λεμεσό: Καταγγελίες για «sportswashing» και ερωτήματα για το κόστος

Category image

Μιλάει με Ερυθρό για την επιστροφή του ο Πετρούσεφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

NBA και FIBA προχωρούν τα σχέδια για την Ευρώπη χωρίς την EuroLeague

NBA

|

Category image

Μόντριτς: «Ο Κριστιάνο αξίζει ένα διαφορετικό τέλος από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Καρμιώτισσα – Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πετεβίνος: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει να φοβηθεί κανένα» - Τα δεδομένα με το επενδυτικό και τον Λαΐφη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τώρα θα φανούν το βάθος και η ποιότητα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

La Liga: Για το 8/8 η Μπαρτσελόνα - Ψάχνει την επιστροφή στις νίκες η Ρεάλ

La Liga

|

Category image

Σούπερ Γιάννης οδήγησε τους Χιτ σε νίκη επί των Πελικάνς

NBA

|

Category image

After Derby: Το Last Dance του Μέσι με το Μπενίν (;) και τα... δικά μας

After Derby

|

Category image

Ολυμπιακός-Εφές: Απαιτητική δοκιμασία για τους ερυθρόλευκους

EUROLEAGUE

|

Category image

Να πάρει φόρα για την... ανηφόρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάχη σε διπλό ταμπλό για την... αναγέννηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της Παρασκευής (09/10)

TV

|

Category image

Aσταμάτητος ο Παναθηναϊκός, έσπασε το αήττητο της Φενέρ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη