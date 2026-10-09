After Derby: Το Last Dance του Μέσι με το Μπενίν (;) και τα... δικά μας

Σχολιάζουμε το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή.

Αναρωτιόμαστε αν είχε κάποιου είδους... μέσο το Μπενίν.

Γιατί έχει τόση αλεργεία στον πάγκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο;

Όντως κάτι καλό συμβαίνει στην Εθνική μας;

Έρχεται (επιτέλους) η 5η αγωνιστική.

Όλα αυτά κι άλλα τόσα στο νέο After Derby με τους Χριστόφορο Χριστοφή και Αντρέα Ψάλτη.