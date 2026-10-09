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Τώρα θα φανούν το βάθος και η ποιότητα

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Η αλήθεια είναι πως είχε αρκετά προβλήματα ο Ρικάρντο Σα Πίντο

Για την Πάφο FC το πρώτο σκέλος του πρωταθλήματος δεν κύλησε σε επιθυμητά επίπεδα. Οι εφτά βαθμοί, με δύο απώλειες εντός έδρας (ισοπαλία με Ολυμπιακό και ήττα από ΑΕΛ), την… πλήγωσαν. Μπαίνει πλέον σε μία σειρά παιχνιδιών, εντός και εκτός των τειχών, στα οποία καλείται να ανταπεξέλθει. Και τώρα είναι που θα φανεί το βάθος και η ποιότητα του ρόστερ. Η αλήθεια είναι πως είχε αρκετά προβλήματα ο Ρικάρντο Σα Πίντο.

Πλέον, όλοι οι παίκτες του ρόστερ είναι διαθέσιμοι και καλούνται να βγουν... μπροστά ώστε να υπάρξουν τα αποτελέσματα που θα φέρουν μεγάλη προοπτική. Οι Μαμάντοφ, Μπρίτο και Κορέια είναι πλέον καλά και μπαίνουν στην εξίσωση, αρχής γενομένης από τον αγώνα της Κυριακής (18:00) με την Ανόρθωση εκτός έδρας. Δύσκολη εξόρμηση αλλά το διπλό είναι επιβεβλημένο για να μην χαθεί άλλο έδαφος.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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