Μαρέσκα: «Οι παίκτες δεν ανησυχούν, εμπιστευόμαστε απόλυτα τον σύλλογο - Είμαι πολύ ήρεμος»

Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε ο Έντσο Μαρέσκα, λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Ο τεχνικός των «Πολιτών» ρωτήθηκε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον σύλλογο και τις τελευταίες εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος και προσηλωμένος αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

«Είμαι πολύ ήρεμος. Ο σύλλογος ήταν απόλυτα ξεκάθαρος και τον εμπιστευόμαστε απόλυτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πως υπάρχει έντονος θόρυβος γύρω από την υπόθεση. Όπως τόνισε, όμως, η ομάδα πρέπει να ασχολείται μόνο με όσα μπορεί να ελέγξει, δηλαδή με το ποδόσφαιρο.

Ο Μαρέσκα υπογράμμισε παράλληλα πως το κλίμα στις τάξεις της Σίτι είναι εξαιρετικό, με τους ποδοσφαιριστές να εμφανίζονται ενθουσιασμένοι για τις δύο επόμενες αναμετρήσεις και απόλυτα συγκεντρωμένοι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Τέλος, έστειλε μήνυμα ενότητας, ζητώντας από όλους στον οργανισμό να παραμείνουν συσπειρωμένοι. Όπως σημείωσε, η κοινή πορεία ιδιοκτησίας, διοίκησης, τεχνικού επιτελείου, παικτών και κόσμου αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας της Σίτι τα τελευταία χρόνια.

sport-fm.gr