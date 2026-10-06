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Οι δύο όροι του ΝΒΑ στην Euroleague για να έχει ισχύ η πρότασή του

ΓΗΠΕΔΟ

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Πώς επηρεάζονται ΠΑΟΚ και Άρης

Στο Κόμο θα συναντηθούν για δεύτερη ημέρα οι ιδιοκτήτες και οι άλλοι υπεύθυνοι της Euroleague για να συζητήσουν ανάμεσα και στα πολλά άλλα ζητήματα και ένα φλέγον. Ποιο είναι αυτό; Η πρόταση του ΝΒΑ για την εξαγορά της λίγκας.

Η ιταλική Gazzetta Dello Sport σε σημερινό της δημοσίευμα μεταφέρει πληροφορίες που έμαθε για την πρόταση αυτή και συγκριμένα δύο όρους που έχει θέσει η πλευρά του ΝΒΑ για να έχει ισχύ η πρόταση που έχει καταθέσει.

Ο πρώτος όρος είναι να έχει μια απάντηση από την συνάντηση αυτή. Ουσιαστικά ζητά σήμερα να λάβει από τους ιδιοκτήτες των ομάδων της Euroleague και μετόχους της λίγκας μία απάντηση για την πρόταση που τους έχει κάνει.

Ωστόσο υπάρχει και ένας ακόμη. Ένας όρος που το ΝΒΑ ζητά από τη λίγκα ακόμη και εάν σήμερα λάβει την θετική απάντηση από τους μετόχους της Euroleague.

Ποιος είναι αυτός; Ακόμη και αν πουν το «ναι» να μην λάβουν καμία άλλη απόφαση η οποία διαφοροποιεί κάτι από τον τρόπο διεξαγωγής της Euroleague έτσι όπως αυτή υφίσταται σήμερα, και κυρίως το ζήτημα της αύξησης των ομάδων.

Δηλαδή, ζητά να μην αποφασίσουν να υπάρξει η… επέκταση της λίγκας και η συμμετοχή των 24 ομάδων. Θέλει να παραμείνουν ουσιαστικά οι 13 ομάδες και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας η οποία είναι σε αποκλεισμό τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου τα Ρωσίας με την Ουκρανία, ως μέτοχοι να διατηρηθεί ο αριθμός των ομάδων ώς έχει...

Άρα αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η πρόταση του ΝΒΑ τότε για να τρέξει η διαδικασία της αγοράς, δεν μπαίνουν άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα.

Μία απόφαση που ουσιαστικά αφορά άμεσα και τις ελληνικές ΠΑΟΚ και Άρη που έχουν κάνει όλες τις διαδικασίες για να μπουν στο πρωτάθλημα, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει μάλιστα αυξημένες πιθανότητες για να βγει κερδισμένος.

sport-fm.gr

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