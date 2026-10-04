Μπιμπέροβιτς: «Ήρθα στους Μάβερικς για να έχω επιρροή»

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο πρώην αστέρας της Φενερμπαχτσέ μίλησε στο «DallasSportsJournal» και έκανε ξεκάθαρο πως γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει πολλά πέρα του να σουτάρει για να έχει χρόνο συμμετοχής. «Όλοι ξέρουν ότι ήρθα εδώ ως σουτέρ, αλλά για να μείνεις στο παρκέ πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα» ανέφερε.

Και μάλιστα ξεκαθάρισε και ότι: «θέλω να έχω επιρροή», δείχνοντας πως θέλει να διεκδικήσει έναν σημαντικό ρόλο στους «Μαβς».

sdna.gr