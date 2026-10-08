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Η Σαουδική Αραβία στηρίζει ανοικτά τον Γιώργο Δώνη στην τεχνική ηγεσία της χώρας

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέδωσε ανακοίνωση

Την απόλυτη στήριξή της στο πρόσωπο του Γιώργου Δώνη εξέφρασε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου του Αραβικού Κόλπου με σκορ 2-0 επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η ομοσπονδία της χώρας με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους πως δεν υπάρχουν σκέψεις αντικατάστασης του Έλληνα τεχνικού από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, στηρίζοντάς τον απόλυτα!

«Η Σαουδαραβική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιβεβαιώνει τη συνέχιση του κ. Γεωργίου Δώνη στη θέση του και δεν υπάρχει καμία απόφαση σχετικά με αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

O 56χρονος προπονητής βρίσκεται στο «τιμόνι» της Σαουδικής Αραβίας από τον περασμένο Απρίλιο, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, όντας ο άνθρωπος που οδήγησε την χώρα στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

sport-fm.gr

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