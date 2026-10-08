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Aσταμάτητος ο Παναθηναϊκός, έσπασε το αήττητο της Φενέρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Κράτησε το δικό του με total basketball!

Ισοπέδωσε τη Φενέρμπαχτσε και συνεχίζει απόλυτος στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός!

Πραγματοποιώντας μια πλήρη και εντυπωσιακότατη ανά περιόδους εμφάνιση, παίζοντας παράλληλα εξαιρετική άμυνα, οι «πράσινοι» είχαν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και κυριάρχησαν απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο, πανηγυρίζοντας τελικά την επιβλητική νίκη με 92-74 στο καυτό «Telekom Center Athens»!

Έτσι, η ομάδα του Ομπράντοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-0 και συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο ξεκίνημα της σεζόν,στρέφοντας πλέον την προσοχή της αρχικά στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τον Προμηθέα (10/10, 19:00) για την Stoiximan GBL, ενώ στη συνέχεια θα κοντραριστεί με Παρτίζαν (13/10, εκτός έδρας) και Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10), στη δεύτερη εβδομάδα της φετινής Ευρωλίγκας με διπλή αγωνιστική.

MVP για τους θριαμβευτές ήταν ο Λεσόρ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 19 πόντους, τους οποίους συνδύασε με 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Εντυπωσιακός και ο Χέιζ-Ντέιβις με 19 πόντους, πρωταγωνιστής και ο Φρανσίσκο, με 17 πόντους και 7 ασίστ!

Από την άλλη, για τη Φενέρ, η οποία γνώρισε την πρώτη ήττα της στη φετινή Ευρωλίγκα, μοναδικοί με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν οι Κι (13π, 7 ριμπ) και Γιουζάνγκ (10π).

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 67-55, 92-74

sport-fm.gr

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