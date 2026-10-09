Μάχη σε διπλό ταμπλό για την... αναγέννηση

Από ο καλοκαίρι που μας πέρασε, ήταν σαφές πως ο αέρας στην Ανόρθωση άλλαξε. Η ομάδα της Αμμοχώστου μπήκε ουσιαστικά σε νέα εποχή, με γνώμονα να επανέλθει σε μια -κυρίως- υγιή κατάσταση, με φόντο την πρωταγωνιστική πορεία. Οι παλιές «αμαρτίες» ήταν σε τέτοιο μέγεθος, που έπνιξαν το ταμείο και όχι μόνο, με αποτέλεσμα η Ανόρθωση να βρεθεί στο χείλος του γκρεμού. Η έλευση του Χρίστου Μαραγκού και των συνεργατών του, άλλαξε τα δεδομένα σχεδόν κατά 180 μοίρες. Η αποπληρωμή μεγάλου χρέους ύψους 2.000.000 ευρώ (παλιές οφειλές) σε συνδυασμό με το 1.000.000 ευρώ που θα καταβάλει η διοίκηση εντός των ημερών, είναι αριθμοί που φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε.

Στο δείπνο που παραχώρησε στα Μέσα η διοίκηση των κυανολεύκων, διαπιστώθηκε εκ νέου η αλλαγή που... έρχεται σε όλα τα επίπεδα. Ο Μαραγκός δουλεύει σε διπλό ταμπλό. Κλείνει «τρύπες» και χτίζει τη νέα Ανόρθωση. Στην «Κυρία» κρατούν χαμηλά τους τόνους. Η προσπάθεια για άρση του εμπάργκο ενόψει του χειμώνα, είναι σε εξέλιξη. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της Ανόρθωσης, δεν είναι όμως και ανύπαρκτες. Όσο υπάρχουν λοιπόν ελπίδες, οφείλει να τις κυνηγήσει. Κι αυτό πράττει η διοίκηση.

Οι διακανονισμοί είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ έχουν φύγει ήδη μεγάλα βαρίδια. Όσον αφορά τις υφιστάμενες υποχρεώσεις, η διοίκηση έχει καταβάλει τους μισθούς των παικτών και για τον Σεπτέμβριο. Η Ανόρθωση θέλει να παρέχει κάθε τι που μπορεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ώστε να γίνεται σωστή δουλειά από όλους. Η αντίδραση μετά την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα είναι το πρώτο μέλημα, γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της διακοπής έγιναν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο την Κυριακή με την Πάφο, άρα οι... συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Θα κινηθεί σε... άλλες εποχές

Όσον αφορά τον προγραμματισμό, το ερχόμενο καλοκαίρι θα θυμίσει ξανά... άλλες εποχές. Η προσπάθεια για έναν διαφορετικό σχεδιασμό, με ψηλότερο προϋπολογισμό, είναι δεδομένη, καθώς η πρωταγωνιστική πορεία τέθηκε ήδη σε προτεραιότητα.