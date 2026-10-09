Να πάρει φόρα για την... ανηφόρα

Μπαίνει ξανά στη μάχη του πρωταθλήματος η Ομόνοια. Οι πράσινοι ταξιδεύουν με προορισμό το «Στέλιος Κυριακίδης» όπου θα αναμετρηθούν με την Καρμιώτισσα (19:00) για την 5η αγωνιστική. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ ανοίγει έναν νέο κύκλο αγωνιστικών υποχρεώσεων, με τον πήχη να είναι στα ύψη, καθώς οι αναμετρήσεις είναι συνεχόμενες, δύσκολες και άπαντες ζητούν να μπει θετικό πρόσημο. Μέχρι την... επόμενη -ευεργετική, όπως θα αναμένεται- διακοπή. Η Ομόνοια κοντράρεται με μια ομάδα που δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Καίγεται για βαθμολογικό όφελος κι αυτό είναι αρκετό για να κατανοήσουν στο πράσινο στρατόπεδο πως το έργο δεν θα είναι εύκολο. Η Καρμιώτισσα έχει μεν μόλις τρεις βαθμούς, χωρίς άγχος όμως θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό, η εξέλιξη του αγώνα θα εξαρτηθεί από τα πόδια των πρασίνων.

Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να πιάσει υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, για δύο λόγους. Αφενός, για να μην χάσει επαφή με την κορυφή (-1) και, αφετέρου, για να πάρει ψυχολογία. Οι επόμενες μέρες απαιτούν ηθικό ακμαιότατο και 100% ετοιμότητα, ώστε το πρόγραμμα να... βγει με επιτυχία. Μετά την Καρμιώτισσα, ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε, το οποίο μετά τη νίκη επί της Θέλτα πήρε ιδιαίτερη... μορφή, ως προς την προσπάθεια για πρόκριση. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Ολυμπιακός, έπειτα η Ναϊμέγκεν και... τέλος η ΑΕΚ. Πρόκειται για πέντε αναμετρήσεις σε 17 μέρες (!).

Ο Μπεργκ έχει το δύσκολο, αλλά γνωστό για τον ίδιο, έργο της διαχείρισης. Η Ομόνοια χρειάζεται σχεδόν δύο... 11άδες για να τα βγάλει πέρα, γι' αυτό και στη διακοπή φρόντισε να διατηρήσει άπαντες σε εγρήγορση. Από εκεί και πέρα, σαφώς βοηθά τον ίδιο το γεγονός πως δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, πέραν του Άιτινγκ, ο οποίος έτσι και αλλιώς δεν εγγράφηκε.

Με ερωτηματικά το πλάνο

Όσον αφορά το πλάνο, κάποιες θέσεις θεωρούνται δεδομένες. Ο Καμίνσκι θα επιστρατευτεί κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Κουλιμπαλί έχει επίσης καπαρωμένη τη θέση του. Ο Σάτκα δεν καταπονήθηκε ιδιαίτερα με την Εθνική του, όμως οι υποχρεώσεις του ολοκληρώθηκαν μόλις πριν δύο βράδια. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπάλκοβετς. Ο Εβάντρο δύσκολα θα μείνει στον πάγκο, ενώ έδαφος κερδίζει ο Μπράουερς. Ο Ακιντόλα θα πάρει θέση στο αρχικό σχήμα, μιας και δεν έχει δικαίωμα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα θα είναι στην πρώτη γραμμή για τις εγχώριες!