Η αποχή ήταν μεγάλη και έγινε πιο έντονη η... δίψα για δράση - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνουν οι ομάδες αφού το διάστημα της διακοπής ήταν αρκετά μεγάλο λόγω των Εθνικών ομάδων.

To γεγονός ότι καμία ομάδα δεν έχει το απόλυτο, δείχνει πως γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με τις ισορροπίες να είναι λεπτές. Φυσικά, είναι μεγάλο ερωτηματικό να δούμε πως θα... εμφανιστούν οι ομάδες μετά από αυτό το μεγάλο διάστημα της διακοπής. Η αποχή ήταν μεγάλη και έγινε πιο έντονη η... δίψα για δράση. Τόσο για τους ποδοσφαιριστές, όσο και για τον κόσμο.

Η 5η αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan είναι προ των πυλών, με ΑΕΚ και ΑΕΛ να οδηγούν την κούρσα και να τος ακολουθεί η Ομόνοια με έναν βαθμό πιο πίσω. Δεν είναι όμως μακριά οι υπόλοιπες.

Η μπάλα για την 5η στροφή, θα στηθεί ξανά στη σέντρα την Παρασκευή, με την Καρμιώτισσα να υποδέχεται την Ομόνοια και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις δόσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

19:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου

18:00 E.Ν. Ύψωνα - Απόλλων

19:00 ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου

18:00 Ανόρθωση - Πάφος FC

19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια 29Μ

19:00 Ολυμπιακός - Άρης

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Σάββατο 17/10

18:00 Krasava E.N.Y.-Καρμιώτισσα

19:00 Απόλλων-Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή 18/10

18:00 Ομόνοια Αρ.-ΑΕΛ

19:00 Ομόνοια 29Μ-Ανόρθωση

19:00 Άρης-ΑΕΚ

Δευτέρα 19/10

18:00 Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ

19:00 Ομόνοια-Ολυμπιακός