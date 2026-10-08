ΝΒΑ – FIBA: «Προσηλωμένοι, προχωράμε το σχέδιο δημιουργίας νέας Λίγκας στην Ευρώπη»!

Τι θα κάνει τελικά το ΝBA στην Ευρώπη; Πριν από λίγο δόθηκε στην δημοσιότητα κοινή δήλωση του ΝBA και της FIBA με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις:

«Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA ​​και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και –κυρίως– των φιλάθλων.

Το NBA και η FIBA ​​παραμένουν προσηλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».