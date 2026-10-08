ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΝΒΑ – FIBA: «Προσηλωμένοι, προχωράμε το σχέδιο δημιουργίας νέας Λίγκας στην Ευρώπη»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας νέας Λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος!

Τι θα κάνει τελικά το ΝBA στην Ευρώπη; Πριν από λίγο δόθηκε στην δημοσιότητα κοινή δήλωση του ΝBA και της FIBA με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις: 

«Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA ​​και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και –κυρίως– των φιλάθλων. 

Το NBA και η FIBA ​​παραμένουν προσηλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στη συμβολή στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, από κοινού με εταίρους που συμμερίζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποχή ήταν μεγάλη και έγινε πιο έντονη η... δίψα για δράση - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς... συζήτηση η πρώτη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τσεφέριν παραμένει στην UEFA και διεκδικεί νέα θητεία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Αναβλήθηκε το Ατρόμητος-ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Έτοιμη για τον νέο μαραθώνιο η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς Οντουμπάντζο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τέλος στην ακρόαση στο CAS για το Σενεγάλη-Μαρόκο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν υπάρχουν εύκολα ματς - Αδύνατο να πούμε πως θα είναι το κάθε παιχνίδι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague για το συμβάν στην Μπολόνια ο Μπαρτζώκας

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέα ανάρτηση από τον Μέσι: «Από τα βάθη της καρδιάς μου...»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Συναντήθηκαν ΚΟΠΕ και ΚΟΑ: «Προσπάθεια για πρακτική και αμοιβαία αποδεκτή λύση»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Τσάκα για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσίρειο: «Τα προβλήματα διορθώνονται», λέει ο ΓΣΟ – Τι απαντά στον ΕΟΑ για τις επικίνδυνες κερκίδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο υποσχέθηκε περισσότερους πόρους για την Αφρική

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ένας ή… κανένας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από 24 έως 27 Ιουνίου το Ράλι Ακρόπολις του 2027

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη