Φούτσαλ: Τρεις καθαρές... νίκες στην πρεμιέρα

Ολοκληρώθηκε η... χορταστική -όπως αποδείχθηκε- πρεμιέρα του Φούτσαλ, για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η Ομόνοια πήρε τη νίκη με 5-2 επί του Απόλλωνα, στο μοναδικό τηλεοπτικό ματς. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους και στο δεύτερο κατάφεραν να ανεβάσουν τον δείκτη του σκορ με ευκολία.

Χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με το εντυπωσιακό 7-1 της ΑΕΛ στη Λεμεσό. Στο 3ο ματς της βραδιάς, η ΑΕΚ πήρε επίσης την πρώτη της νίκη με 4-2 επί της Αραράτ.

Τα αποτελέσματα

Ομόνοια - Απόλλων 5-2

Αραράτ - ΑΕΚ 2-4

ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 1-7