Χωρίς... συζήτηση η πρώτη

H επανέναρξη του πρωταθλήματος βρίσκει τον Απόλλωνα να είναι πιο ενισχυμένος αγωνιστικά αφού επιστρέφουν από τραυματισμό (Μπράουν, Γκασπάρ) ή κακουχίες (Όζμπολτ), αυξάνοντας τις επιλογές του Ερνάν Λοσάδα.

Και πάει στο «Αμμόχωστος» για να παίξει το Σάββατο (18:00) απέναντι στην Krasava E.N.Y., με μοναδικό στόχο το διπλό. Άλλωστε είναι το φαβορί και πρέπει να το πιστοποιήσει και στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να κρατηθεί σε επαφή με τα άνω διαζώματα.

Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η πρώτη νίκη εκτός έδρας, καθώς στα δύο προηγούμενα, έφερε ισοπαλία. Το ένα ήταν φυσικά στο «Αλφαμέγα» με τον Άρη (2-2) ενώ στο άλλο, συμβιβάστηκε στο 0-0 με την Ομόνοια στο ΓΣΠ, το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία.

Οι κυανόλευκοι γνωρίζουν καλά πως ο αντίπαλος δεν πρέπει να υποτιμηθεί, για αυτό θα πρέπει από τα πρώτα λεπτά να δείξει πως είναι το... αφεντικό.