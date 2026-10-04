Κυριαρχική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Kυριαρχική εμφάνιση κατά τη διάρκεια της σύντομης συμμετοχής του (14 λεπτά), πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη της νέα του ομάδας, Μαϊάμι Χιτ, με 129-105 επί των Ράπτορς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε εννέα πόντους (3/3 σουτ εντός πεδιάς, 3/4 βολές), προσθέτοντας τέσσερα ριμπάουντ και επτά ασίστ και υπέπεσε σε δύο λάθη, αποδεικνύοντας ότι θα αποτελεί τον πόλο έλξης της επίθεσης για τους Χιτ όσο βρίσκεται στο παρκέ.

Όπως αναφέρει το Espn, αναμένεται ότι το Μαϊάμι θα διαχειριστεί προσεκτικά τον φόρτο εργασίας του Αντετοκούνμπο κατά την περίοδο της προετοιμασίας, με στόχο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση για την πρεμιέρα της κανονικής περιόδου απέναντι στους Τίμπεργουλβς, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη σπουδαία θητεία του στους Μπακς το φετινό καλοκαίρι και ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο με τους Χιτ. Ο Αντετοκούνμπο, είχε μέσο όρο 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά αγώνα. Οι τραυματισμοί περιόρισαν τη συμμετοχή του σε μόλις 36 παιχνίδια τη σεζόν 2025-26.