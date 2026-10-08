Χτίζεται η νέα Ανόρθωση

Η ιστοσελίδα μας, έδωσε το «παρών» στο δείπνο που παρέθεσε η Ανόρθωση στους αθλητικούς συντάκτες.

Με ανάρτησή της το πρωινό της Πέμπτης (8/10), η Ανόρθωση αναφέρει τα ακόλουθα:

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Δείπνο προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παρέθεσε χθες βράδυ η διοίκηση της ομάδας μας στη Λάρνακα.

Μέλη της διοίκησης, του προπονητικού και του τεχνικού επιτελείου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με δημοσιογράφους από όλα τα Μέσα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, για την Ανόρθωση, τις προκλήσεις και το μέλλον της ομάδας.

«Βρίσκομαι στην Ανόρθωση για λόγους πολύ μεγαλύτερους από το ποδόσφαιρο. Για λόγους που αφορούν την ιστορία του τόπου μας, την Αμμόχωστο και τις νέες γενιές.

Η Ανόρθωση βίωσε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της. Ήταν θέμα επιβίωσης και ήταν καθήκον μας να δηλώσουμε παρόντες σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση», ανέφερε ο Πρόεδρος Χρίστος Μαραγκός.

Όπως ενημέρωσε, το προηγούμενο διάστημα καταβλήθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ για την εξόφληση παλαιών οφειλών, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η καταβολή ακόμη ενός εκατομμυρίου ευρώ.

«Αποπληρώνουμε τα χρέη του παρελθόντος και χτίζουμε τη νέα Ανόρθωση. Εκσυγχρονίζουμε τον Σύλλογο, αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις και στελεχώνουμε όλα τα τμήματα.

Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη. Η οικονομική εξυγίανση του Συλλόγου, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την Ανόρθωση εκεί που επιβάλλει η ιστορία της. Εκεί που τη θέλει ο μεγάλος της κόσμος, χωρίς εκπτώσεις», τόνισε ο Χρίστος Μαραγκός.