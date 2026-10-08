Το «κρυφό» μήνυμα στη φανέλα του Μέσι που δεν πρόσεξε κανείς - Τι σημαίνει

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής και το «αντίο» ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι.

Ιδανικότερο φινάλε δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί. Στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής, ο αρχηγός της «Aλμπισελέστε» είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ, σκοράροντας μία φορά και μοιράζοντας δύο ασίστ στο 3-0 επί του Μπενίν.

Και κάπου εδώ ταιριάζει η φράση: «Ολα τα ωραία κάποτε τελειώνουν». Και έτσι έγινε και με... Μέσι και Αργεντινή. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια φορώντας τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, ο «Pulga» έβαλε τέλος στην διεθνή του καριέρα σε ηλικία 39 ετών.

Ο αστέρας της Ιντερ Μαϊάμι στον αποχαιρετιστήριο αγώνα φόρεσε μια φανέλα γεμάτη νόημα, που τόνισε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Τα κέρατα μιας κατσίκας στον αριθμό «10», που παραπέμπουν στον καλύτερο όλων των εποχών.

«Είναι δύσκολο να πω οτιδήποτε σήμερα, υπάρχουν τόσα πολλά συναισθήματα, τόσα πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον ευχαριστήσω, όπως είπα και στην αποχαιρετιστήρια επιστολή μου. Ήταν μεγάλη μου υπερηφάνεια να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές που περάσαμε, δεν σταμάτησα ποτέ να αγωνίζομαι, να αγωνίζομαι σε κάθε παιχνίδι, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να είμαι πάντα παρών. Το να μην επιστρέψω θα είναι μεγάλος πόνος. Σου ορκίζομαι ότι θα ήθελα να επιστρέψω σε όλη μου τη ζωή, γιατί το να παίζω για την εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί», ήταν μερικά από τα λόγια του Αργεντινού σταρ στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του.

Argentina and adidas drop a special edition Leo Messi collection, which includes a jersey they will wear during the legend’s farewell game against Benin on October 6 🇦🇷🌟 https://t.co/xyzVQd3Hgb — B/R Football (@brfootball) September 25, 2026

The goat horns detail on the number 10 on Messi's farewell shirt 🥹🐐 https://t.co/VtFmF5WZeK — ESPN UK (@ESPNUK) October 7, 2026

athletiko.gr