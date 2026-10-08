Το CAS εξετάζει την έφεση της Σενεγάλης για το Κόπα Αφρικα

Στις ελβετικές όχθες της λίμνης της Γενεύης, το ανώτατο δικαστήριο του αθλητισμού θα επιχειρήσει να ξεδιαλύνει μια πρωτοφανή διαμάχη, καθώς καμία εθνική ομάδα δεν έχει χάσει ποτέ έναν τίτλο που έχει κερδηθεί στο γήπεδο με αυτόν τον τρόπο. Θα χρειασθεί χρόνος για να γίνουν γνωστά, τόσο τα επιχειρήματα που παρατέθηκαν, όσο και το αποτέλεσμα, καθώς η ακρόαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος των δύο μερών, ενώ η ημερομηνία της απόφασης δεν είναι ακόμη γνωστή.

Μετά από έναν τελικό με δραματική τροπή των γεγονότων, η σχετική συζήτηση έχει ήδη αρχίσει, συνδυάζοντας μια νομική μάχη για τις θεμελιώδεις αρχές του αθλητισμού και της διαιτησίας, με ερωτήματα σχετικά με την διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου. «Αυτή η υπόθεση πρέπει να εξετασθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο», δήλωσε στο AFP ο Τιμπό Ούλριχ, ερευνητής αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης. Πέρα από την αφρικανική ήπειρο, η άρση της τιμωρίας του Αμερικανού Φολαρίν Μπαλογκάν χωρίς δικαιολογία κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 έχει αυξήσει τις υποψίες για «πολιτικές αποφάσεις» από τα πειθαρχικά όργανα.

Στις 18 Ιανουαρίου στο Ραμπάτ, η Σενεγάλη στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής νικώντας το Μαρόκο (1-0) μετά από παράταση και χάος: αμφισβητώντας ένα πέναλτι που δόθηκε στο Μαρόκο στις καθυστερήσεις, που τελικά έχασε ο Μπραχίμ Ντίαζ, ένας μεγάλος αριθμός Σενεγαλέζων παικτών εγκατέλειψε το γήπεδο και επέστρεψε δεκαπέντε λεπτά αργότερα.

Μετά από έφεση της Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η Επιτροπή Εφέσεων της CAF αποφάσισε στις 17 Μαρτίου ότι η Σενεγάλη είχε χάσει με 3-0, επικαλούμενη τα άρθρα 82 και 84 των κανονισμών της AFCON, τα οποία απαγορεύουν «την έξοδο από το γήπεδο πριν από την προγραμματισμένη λήξη του αγώνα χωρίς την άδεια του διαιτητή». Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF) κατήγγειλε «την πιο κραυγαλέα διοικητική ληστεία στην ιστορία του αθλήματός μας», μάλιστα παρουσίασε το τρόπαιο στους οπαδούς της διασποράς στο Stade de France στα τέλη Μαρτίου, προτού προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS).

Σύμφωνα με τον Ούρλιχ, η Επιτροπή Εφέσεων της CAF εφήρμοσε μια «εξαιρετικά αυστηρή ερμηνεία» των κανονισμών της AFCON, που αγνόησε εντελώς το γεγονός ότι ο Κονγκολέζος διαιτητής στον τελικό, Ζαν Ζακ Ντάλα, επέτρεψε την επανέναρξη του αγώνα μετά την επιστροφή των Σενεγαλέζων παικτών στο γήπεδο.

Ωστόσο, ο Νόμος 5.2 του Παιχνιδιού του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB), που ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου, ορίζει ότι «οι αποφάσεις του διαιτητή για θέματα που σχετίζονται με το παιχνίδι είναι οριστικές, συμπεριλαμβανομένης της κατακύρωσης ενός γκολ και του αποτελέσματος του αγώνα». Απηχώντας ακόμη πιο άμεσα το σενάριο του τελικού, «ο διαιτητής δεν μπορεί να αλλάξει την επανέναρξη του παιχνιδιού» ακόμη και αν συνειδητοποιήσει «ότι είναι λανθασμένη», προσθέτει η IFAB.

Αυτός ο κανόνας ενισχύεται από το «δόγμα του αγωνιστικού χώρου», που έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό από τη νομολογία του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τον Αθλητισμό (CAS): εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο διαιτητής είναι διεφθαρμένος ή ενεργεί κακόπιστα, οι αθλητικές του αποφάσεις δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

ΑΠΕ

«Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ακεραιότητα των αγώνων», εξηγεί ο Ούρλιχ: «Το αποτέλεσμά τους πρέπει να αποφασιστεί στο γήπεδο και τη δεδομένη στιγμή, όχι από δικαστές εκ των υστέρων, διαφορετικά θα χάσουμε όλους τους οπαδούς».

Εν τω μεταξύ, στις 18 Μαρτίου, η κυβέρνηση της Σενεγάλης ζήτησε διεθνή έρευνα «για ύποπτη διαφθορά εντός των διοικητικών οργάνων» της CAF. Σε απάντηση, ο παναφρικανικός θεσμός επαίνεσε την «ανεξαρτησία» των πειθαρχικών οργάνων του. Χωρίς ποτέ να εξηγήσει την απόφασή της, η συνομοσπονδία απέλυσε, δεκαπέντε ημέρες πριν από την απόφαση της έφεσης, τον δικηγόρο του Τζιμπουτί, Γιασίν Οσμάν Ρομπλέν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διασφάλιση της ακεραιότητας των διαδικασιών της τα τελευταία έξι χρόνια.