Πλησιάζει τριετία και πρέπει να το «σβήσει»

Έχοντας δει την έφεσή της για κεκλεισμένων των θυρών να… πιάνει τόπο, η Ανόρθωση ετοιμάζεται για να υποδεχθεί την Πάφος FC την Κυριακή (11/10, 19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με τον κόσμο στο πλευρό της. Ένα ματς που είναι δύσκολο και απαιτείται υπέρβαση από τους παίκτες του Νέστορ Ελ Μαέστρο.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει επιλογή. Με μόλις τρεις βαθμούς και στην 13η θέση, πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει. Κάτι που έχει να πράξει για περισσότερο από τρία χρόνια απέναντι στην Παφιακή ομάδα. Και συγκεκριμένα από τις 20 Φεβρουαρίου 2023, όταν επικράτησε με 2-1. Έκτοτε ακολούθησαν οκτώ παιχνίδια όπου μέτρησε πέντε ήττες και έφερε τρεις ισοπαλίες, με πιο νωπές αυτές την περσινή περίοδο. Στο «Παπ» συμβιβάστηκε στο 1-1 και πήρε 0-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Καλείται λοιπόν να «σβήσει» αυτό το αρνητικό στατιστικό και να πάρει ώθηση, τόσο βαθμολογική, όσο και ψυχολογική. Αμφίβολοι παραμένουν οι Κάρλστρεμ, Βαν Νιφ, Μπέργκστρομ και Κις και το επόμενο 48ωρο θα διαφανεί κατά πόσο κάποιοι από αυτούς θα είναι σε θέση να μπουν στο πλάνο της τεχνικής ηγεσίας.