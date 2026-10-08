Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε, σε μία αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών στη Stoiximan.

Στην αγορά του νικητή, ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο, με την επικράτησή του να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.55, ενώ η νίκη της Φενέρμπαχτσε δίνεται στα 2.50.

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Επιλογές υπάρχουν και στο χάντικαπ. Ο Παναθηναϊκός με -4.5 πόντους προσφέρεται στο 1.93, ενώ η Φενέρμπαχτσε με +4.5 πόντους στο 1.85.

Στα συνολικά της αναμέτρησης, το όριο έχει τοποθετηθεί στους 162.5 πόντους. Το Over 162.5 προσφέρεται στο 1.87, ενώ το Under 162.5 στο 1.91.

Ξεχωρίζει και μία από τις ειδικές αγορές του αγώνα. Το ενδεχόμενο η αναμέτρηση να κριθεί με νικητήριο buzzer beater προσφέρεται στα 30.00.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan διατίθενται αγορές για παίκτες, περιόδους, ημίχρονο, ειδικά ομάδων και άλλες ειδικές επιλογές, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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