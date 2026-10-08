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Παυλίδης: Η Μπενφίκα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο του ρόστερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα πορτογαλικά μέσα αναφέρουν πως σύντομα ο Βαγγέλης Παυλίδης θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα.

Προσέχουν για να... έχουν στην Μπενφίκα με τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς ο Έλληνας στράικερ ολοένα και ανεβάζει την αξία και τις μετοχές του, με τις εμφανίσεις σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Ο επιθετικός από τη Θεσσαλονίκη δικαίως αποτελεί εκ των κορυφαίων του είδους του, κάτι που γνωρίζουν καλά από πρώτο χέρι οι Πορτογάλοι. Γι' αυτό και πήραν την απόφαση να του αυξήσουν τις ετήσιες αποδοχές, με σκοπό να τον κρατήσουν περισσότερο στη Λισαβόνα.

Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ της Record, ο 27χρονος αναμένεται σύντομα να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ρόστερ των Αετών, με μισθό (ετήσιο) περί τα 3 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 2.3 που λαμβάνει μέχρι τώρα.

Η καλοκαιρινή «πίεση» της Φενέρμπαχτσε να τον κάνει δικό της, με προτάσεις που έφτασαν ακόμη και τα 50 εκατ. ευρώ, έδειξε τον δρόμο στους διοικούντες της Μπενφίκα, που εξασφαλίζουν το «ναι» του Παυλίδη και τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

gazzetta.gr 

 

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