ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σαν να… παρέδωσε τη σκυτάλη»: Ο Παζ σκόραρε αλά… Μέσι, με διαφορά 20 ετών!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο κόσμος άρχισε τις συγκρίσεις, τις θεωρίες και την έκφραση των σκέψεών του για το επόμενο «10άρι» της Αργεντινής, βρίσκοντας ομοιότητες ανάμεσα στον Παζ και τον Μέσι!

Ο Νίκο Παζ ήταν εκ των σκόρερ στο φιλικό της Αργεντινής με το Μπενίν, στο τελευταίο παιχνίδι του GOAT με την «αλμπισελέστε» φανέλα και μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από ασίστ του τιμώμενου προσώπου, ήταν εντυπωσιακός.

Κατά πολλούς, είναι εκείνος που θα πάρει τη φανέλα με το 10 αργά ή γρήγορα, αν δεν αποφασιστεί η απόσυρση της εμφάνισης με τον συγκεκριμένο αριθμό στη μετά Μέσι εποχή.

Ο κόσμος των social media άρχισε να ψάχνει τον επόμενο που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Παζ έχει και τις ικανότητες, αλλά και τη θέση αυτή με την οποία μπορεί να πρωτοστατήσει.

Και το γκολ του κόντρα στο Μπενίν, θύμισε σε αρκετούς το πρώτο γκολ του Μέσι με τη φανέλα με το εθνόσημο, σε ματς με την Κροατία, πίσω στο 2006.

Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποχή ήταν μεγάλη και έγινε πιο έντονη η... δίψα για δράση - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς... συζήτηση η πρώτη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τσεφέριν παραμένει στην UEFA και διεκδικεί νέα θητεία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Αναβλήθηκε το Ατρόμητος-ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Έτοιμη για τον νέο μαραθώνιο η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς Οντουμπάντζο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τέλος στην ακρόαση στο CAS για το Σενεγάλη-Μαρόκο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν υπάρχουν εύκολα ματς - Αδύνατο να πούμε πως θα είναι το κάθε παιχνίδι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague για το συμβάν στην Μπολόνια ο Μπαρτζώκας

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέα ανάρτηση από τον Μέσι: «Από τα βάθη της καρδιάς μου...»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Συναντήθηκαν ΚΟΠΕ και ΚΟΑ: «Προσπάθεια για πρακτική και αμοιβαία αποδεκτή λύση»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Τσάκα για το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσίρειο: «Τα προβλήματα διορθώνονται», λέει ο ΓΣΟ – Τι απαντά στον ΕΟΑ για τις επικίνδυνες κερκίδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο υποσχέθηκε περισσότερους πόρους για την Αφρική

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ένας ή… κανένας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Από 24 έως 27 Ιουνίου το Ράλι Ακρόπολις του 2027

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη