«Σαν να… παρέδωσε τη σκυτάλη»: Ο Παζ σκόραρε αλά… Μέσι, με διαφορά 20 ετών!

Ο Νίκο Παζ ήταν εκ των σκόρερ στο φιλικό της Αργεντινής με το Μπενίν, στο τελευταίο παιχνίδι του GOAT με την «αλμπισελέστε» φανέλα και μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από ασίστ του τιμώμενου προσώπου, ήταν εντυπωσιακός.

Κατά πολλούς, είναι εκείνος που θα πάρει τη φανέλα με το 10 αργά ή γρήγορα, αν δεν αποφασιστεί η απόσυρση της εμφάνισης με τον συγκεκριμένο αριθμό στη μετά Μέσι εποχή.

Ο κόσμος των social media άρχισε να ψάχνει τον επόμενο που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Παζ έχει και τις ικανότητες, αλλά και τη θέση αυτή με την οποία μπορεί να πρωτοστατήσει.

Και το γκολ του κόντρα στο Μπενίν, θύμισε σε αρκετούς το πρώτο γκολ του Μέσι με τη φανέλα με το εθνόσημο, σε ματς με την Κροατία, πίσω στο 2006.

Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

NICO PAZ!!!! WTFFFFF!!! THE NUMBER 10 SHIRT IS IN SAFE HANDS. 🇦🇷🙏 https://t.co/cvfOop09cZ — Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 7, 2026

Stop that Nico Paz. https://t.co/NelvLubt5J — Stop That Football (@stopthatfooty) October 7, 2026

sport-fm.gr